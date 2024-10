Aurora Caruajulca

Comerciantes alistan camisetas de Sonne, Callens, Araujo y Zambrano, y esperan que ganemos a Brasil





Gamarra sonríe con triunfo de Perú





El gran triunfo de la selección peruana de fútbol frente a su par de Uruguay se celebró por los incondicionales hinchas de la Bicolor. Pero quienes más festejaron fueron los comerciantes de Gamarra, en La Victoria.





Y es que la victoria, tras romper la mala racha en estas Eliminatorias rumbo al Mundial 2026, brindó impulso económico al emporio comercial más grande del país.





Los gamarrinos señalaron que están felices con el triunfo porque también les ayuda a incrementar y dinamizar sus ventas. En diálogo con OJO, algunos comerciantes expresaron su emoción por el juego ganado en la cancha y confían en vender camisetas este fin de semana.





“Desde el inicio de la eliminación, tenemos varias camisetas listas que no salieron, ya que nuestro seleccionado no tuvo muy buenas actuaciones que digamos. Pero ayer (viernes 11 de octubre) todos fuimos testigos de la garra de los chicos y esto aunque no es un resultado que nos vaya a clasificar al Mundial, nos ayuda a mejorar para otros partidos”, contó a OJO Abelino, de la cuadra 8 del jirón Humboldt, de tiendas Creaciones Mateíto.





héroes. En tanto, para Sonia Martínez, vendedora y diseñadora de la tienda Manuelita Junior, el público tiene a sus héroes peruanos que quiere llevar impresos en sus camisetas.





“Tenemos camisetas de Oliver Sonne ya elaboradas para partidos anteriores que no se pudieron vender como queríamos. Entonces ahora esperamos que sigan saliendo en estos días y en lo que va del año. Vamos a sondear si el público también se anima a comprar las de (Alexander) Callens o (Miguel) Araujo, el autor de gol. Hoy (ayer), inclusive vimos que algunos preguntaban si había alguna de (Carlos) Zambrano”, acotó.





La Bicolor se enfrentará a Brasil este martes y Gamarra anunció grandes descuentos y variedades para quienes se animen a comprar camisetas al por mayor.





De igual manera, se ofertan gorros rojiblancos desde los S/5, medias y hasta ropa interior alusiva a nuestro equipo.





Los emprendimientos en Internet también vienen ofreciendo regalos alegóricos a la selección, como tazas o almohadas.





8





soles





pueden costar camisetas de la selección peruana de fútbol en Gamarra.





Vendedores esperan generar ventas que antes no fueron positivas por malos partidos anteriores de la selección.





Grandes y chicos pueden obtener sus camisetas de forma personalizada.