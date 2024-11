Los familiares de la cantante de cumbia Thalía Manrique Castillo (27), así como agrupaciones musicales y artistas, entre ellos el Grupo 5 de Monsefú, exigieron a la Policía que capture pronto a los criminales que acabaron con la vida de la artista en un asalto en Bagua, Amazonas.

“Ahorita acaba de llamarme el dueño de la agrupación (”Hermanos Guerrero”), el señor Walter Ángeles, diciéndome que la Policía Nacional ya lo tiene identificado a ese delincuente y están a la espera del señor fiscal para que dé la orden de captura y se haga justicia de una vez”, declaró Jair Manrique, hermano de Thalía a RPP.

FUERTE. “Condenamos el nivel de violencia que existe en el país y exigimos a las autoridades realizar acciones para capturar a los responsables de este crimen que enluta a la música, así como tomar medidas inmediatas y reales para frenar a la delincuencia”, exigió el Grupo 5 en redes sociales tras lamentar la muerte de Thalía.

“Grupo 5 lamenta el deceso de nuestra colega artística Thalía Manrique Castillo, vocalista de la orquesta ‘Hermanos Guerrero’, víctima de la inseguridad ciudadana. Enviamos nuestras más sinceras condolencias a la familia”, reza el comunicado del grupo liderado por Christian Yaipén.

La vocalista murió abaleada en la zona de Ñunya Jalca en un atraco a la orquesta “Hermanos Guerrero”, la madrugada del domingo y se descarta que el móvil haya sido una posible extorsión.

“Lo que pude hablar con otros representantes de dicha empresa, he preguntado si de repente han tenido mensajes extorsivos, pero me indican que no, que nunca han pasado por eso. Nunca los han amenazado, nada, han estado trabajando, como se dice, normal, tranquilamente”, informó Jair.

OJO AL DATO. La orquesta chiclayana “Hermanos Guerrero” ha cancelado todas sus presentaciones debido a la trágica muerte de Thalía, la talentosa vocalista chepenina.

















ASALTANTES

Los restos mortales de la joven artista serán enterrados en su tierra natal, Chepén (La Libertad).

atacaron el bus en que el el grupo regresaba a Chiclayo tras ofrecer un show.

Agrupación monsefuana se solidariza con sus colegas artistas.