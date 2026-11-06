Aurora Caruajulca

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Por tercer día consecutivo, las precipitaciones provocaron ayer inundaciones, calles convertidas en lagunas y desagües colapsados en distintos distritos.

En Villa El Salvador, unas 50 familias amanecieron con sus viviendas inundadas por el desborde de aguas residuales.La emergencia se registró en el sector 1, grupo 1, donde el colapso de la red de alcantarillado provocó que los desagües rebalsaran incluso dentro de las casas.

Ante ello, Sedapal desplegó camiones cisterna para retirar el agua y desatorar las tuberías.Las precipitaciones también afectaron el tránsito en la avenida Juan Velasco Alvarado, donde un bus de la empresa El Rápido quedó atrapado luego de que el terreno cediera por la acumulación de agua. En Villa María del Triunfo, el bypass Nueva Esperanza terminó convertido en una laguna, mientras que en San Juan de Miraflores, vecinos de Pamplona Baja reportaron viviendas inundadas.

El Senamhi informó que su estación de Villa María del Triunfo registró 11.7 milímetros de lluvia entre el miércoles y jueves, uno de los acumulados históricos más altos para Lima.EMERGENCIA. Ante la emergencia, el Ministerio de Vivienda inspeccionó los trabajos en Villa El Salvador y anunció la construcción de dos cámaras de bombeo de agua de lluvia y la culminación de la red de alcantarillado.

“Lima no está preparada porque se ha pensado que El Niño viene cada cierto tiempo, pero estamos en 2026 y ya sería nuestro cuarto fenómeno. Eso implica que los aspectos que ya se conocen del calentamiento global y tema climático están trayendo un fenómeno mas recurrente (...) Por lo tanto, nuestras ciudades deberían estar preparadas para todas estas lluvias que serán recurrentes. Se está construyendo como si las ciudades estuviesen en un desierto ese es el gran problema”, advirtió a OJO el ingeniero CIP Pedro Isique, miembro de la comisión de Infraestructura y Vías de Comunicación del CIP Lima (Colegio de Ingenieros de Lima).

Señaló que urge el trabajo de políticas transversales si se busca disminuir los efectos del Niño para futuro.“Esto recién comienza. No se trabajó nada en prevención. No hay una política de los gobiernos para trabajar en prevención. El escenario que se viene en enero será fuerte”, advirtió.

Por su parte, la presidenta ejecutiva del Senamhi, Grinia Ávalos, advirtió que no se descarta la formación de un nuevo ciclón Yaku frente a las costas peruanas durante 2027, que podría coincidir con el fenómeno El Niño. de nubosidadregistrará Lima este fin de semana acompañando la llovizna ligera. Hasta el 8 de noviembre continuarán las fuertes precipitaciones en Lima y varias regiones del norte el país (principalmente Tumbes y Piura).