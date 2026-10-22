Miles de personas vienen aprovechando el intenso calor que golpea Lima, debido a El Niño Costero, para acudir a las playas y refrescarse, pese a que el verano todavía no comienza.

Sin embargo, los bañistas deben tener cuidado antes de meterse al mar, pues no todos los balnearios cumplen con las condiciones sanitarias necesarias.

Según la información de la Dirección General de Salud Ambiental (Digesa), solo una veintena de playas de Lima Metropolitana está calificadas como saludables, por lo que se recomienda verificar el estado de cada una antes de visitarla.

LISTA. Entre las playas aptas para recibir al público en esta primavera figuran Tres Picos, La Pampilla II, Makaha, Los Delfines, Redondo, en Miraflores. También El Silencio y Señoritas, en Punta Hermosa.

En Barranco, se encuentran Las Sombrillas y Los Yuyos; mientras que en Chorrillos, están Agua Dulce Norte B y Sur A. Otras más de Punta Negra y Santa María del Mar están en la lista.

Para determinar si un balneario es saludable, Digesa evalúa tres aspectos fundamentales: la calidad del agua, la disponibilidad de servicios higiénicos y la limpieza de la zona.

En este último punto se comprueba que existan tachos para depositar los desperdicios y que la arena no esté contaminada con residuos sólidos que puedan poner en riesgo a los visitantes.

Las playas que no cumplen con uno o más de estos requisitos son consideradas no saludables, por lo que acudir a ellas puede exponer a los bañistas a condiciones poco seguras para su salud.

OJO AL DATO. El meteorólogo Nelson Quispe, del Senamhi, advirtió que en Lima los termómetros podrían superar los 35 °C el próximo verano.