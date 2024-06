“Imperio Blanquirrojo-La Hermandad” y “La Banda Blanquirroja Miami”, barras de peruanos que residen en el extrajero, organizadas en Estados Unidos en el 2018 con la finalidad de alentar a la selección siempre que juegue fuera del Perú, estarán presentes en el primer partido que tendrá el equipo de Jorge Fossati contra Chile, en la Copa América, que inicia este 20 de junio.

“Estamos viajando a Arlington, Texas, para el Perú vs Chile. Estaremos en la sección 149. Pudimos comprar bloques de entradas y reunir a la mayor cantidad de barristas peruanos en una sola sección ( tribuna)”, contó a OJO Christian Pasco Díaz, fundador de ambas barras.

Respecto a este encuentro que pondrá a la bicolor frente al equipo comandado por el exentrenador Ricardo Gareca, Pasco Díaz dijo que los hinchas no alientan a un técnico en particular. “Nosotros alentamos a la selección, no a los jugadores ni a un técnico en particular”, refirió.

No obstante, consideró que ahora el “Nono” tiene la gran misión y responsabilidad de tener un buen desempeño en la Copa América.

Viajeros. Quienes también estarán presentes en este evento deportivo son los integrantes de la “Comunidad Perú al Mundial” que tienen la consigna de alentar a la selección “en las buenas y en las malas”.

A través de sus redes sociales, el colectivo anunció que estará presente hoy en el partido amistoso que tendrá el combinado nacional con El Salvador, desde las 7:30 p.m.

Estarán dejando la garganta en la sección 130, en el Saburo Park de Filadelfia. También aquellos que pertenecen a la barra oficial “La Blanquirroja”, ocuparán sectores 134 y 135 en dicho partido. Ayer, previo a este encuentro, hicieron el respectivo banderazo a las afueras del Embassy Suites By Hilton.

OJO AL DATO. “Imperio Blanquirrojo” tiene integrantes de países de Europa, Norteamérica y Oceanía, como España, Australia, Italia, etc.