La incertidumbre rodea al anunciado paro de transportistas, convocado por algunos gremios para mañana 10 de octubre, a fin de exigirle al Gobierno medidas efectivas contra la ola de extorsiones.

Esto se debe a la división que existe en el sector respecto a la decisión de acatar la medida de fuerza, lo cual mantiene a los usuarios del transporte público en un escenario incierto.

Por un lado, la Asociación de Transportistas Nacional e Internacional (Asotrani) y la Alianza Nacional de Transportistas, integrada por unas 400 empresas a nivel nacional, han asegurado que pararán sus labores.

Mientras que, por otro, los dirigentes de la Coordinadora de Transporte Urbano de Lima y Callao, la Confederación de Transporte de Terrestre de Carga y el gremio Fuerza Camionera del Perú reiteraron que no la acatarán.

“Eso no quiere decir que dejaremos de evaluar si no se cumplen (los compromisos del Gobierno). Lo estamos haciendo, la extorsión no se va a acabar de la noche a la mañana. Pero por el momento nos parece precipitada la medida. Si algunos gremios de transportistas quieren hacerlo, nosotros los vamos a respetar”, comentó el dirigente Héctor Vargas.

Este diario preguntó a choferes de líneas, como 32A y 32 B que va de Lima Norte a Santa Anita, y señalaron que sí iban a parar, pero la decisión estaba siendo evaluada.

PROTECCIÓN. El Ministerio del Interior (Mininter) detalló que un contingente de tres mil miembros de las Fuerzas Armadas apoyará las labores de la Policía para proteger a quienes sí operen.

OJO AL DATO. Algunas instituciones, como la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, darán clases virtuales desde mañana jueves 10.