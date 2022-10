En lo que va del año 2022, el Instituto Nacional de Salud del Niño (INSN) San Borja, atendió a 237 niños con quemaduras graves que requirieron hospitalización, lo que representa un incremento del 16% en relación al mismo periodo del 2021, que recibió a 204 menores.

Según la entidad, el 80% de los casos reportados son provocados por líquido caliente, el 13% por accidentes por fuego, el 2% por quemaduras eléctricas y el resto por otros agentes como superficies calientes.

Menores hospitalizados

Actualmente, 16 niños, entre 1 y 13 años permanecen hospitalizados en el Eje Quemados, de los cuales 5 se encuentran en la Unidad de Cuidados Intensivos debido a que sufrieron graves quemaduras en más del 20% de su cuerpo.

“Piensas que no te va a pasar, pero en un segundo suceden los accidentes en casa, a mí me pasó y es traumático, no se lo deseo nadie, es por eso que recomiendo a otras mamitas a que redoblen el cuidado de sus hijos”, fue el mensaje de Deysi Ch.P., madre de la pequeña Arleth, quien el 11 de octubre sufrió quemaduras de tercer grado en diversas partes del cuerpo a causa de líquido caliente.

Recomendaciones

En el mundo, las quemaduras son la tercera causa de muerte en menores de 5 años, por lo que el INSN brinda las siguientes recomendaciones:

No dejar ollas ni recipientes con líquidos calientes a enfriar en el piso.

No dejar al alcance de los niños líquidos inflamables como alcohol, fósforos o encendedores.

No dejar velas prendidas.

No dejar a los niños solos en casa.

Cabe indicar que, hoy, miércoles 26 de octubre se conmemora el Día Latinoamericano de la Prevención de Quemaduras.

