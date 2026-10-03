El Instituto Peruano de Energía Nuclear (IPEN) transfirió a los hospitales Edgardo Rebagliati Martins, en Lima, y Ramiro Prialé Prialé, en Huancayo, equipos especializados que permitirán verificar el funcionamiento y desempeño de las tecnologías empleadas en los servicios de medicina nuclear.

Se trata de fantomas antropomórficos tipo Jaszczak, dispositivos utilizados para realizar pruebas de control de calidad en cámaras gamma y sistemas SPECT/CT, equipos que permiten obtener imágenes funcionales de distintos órganos y tejidos.

Estas tecnologías son empleadas en el diagnóstico y seguimiento de diversas enfermedades, entre ellas patologías oncológicas, cardiológicas, endocrinológicas, neurológicas, renales y osteoarticulares.

El uso de los fantomas permitirá a los especialistas comprobar periódicamente si los equipos mantienen los parámetros de funcionamiento establecidos, detectar posibles variaciones en su rendimiento y evaluar la calidad de las imágenes obtenidas durante los procedimientos de medicina nuclear.

De esta manera, los servicios especializados de ambos hospitales incorporan una herramienta que permitirá fortalecer sus procesos de control de calidad y contribuir a la confiabilidad de los estudios realizados a los pacientes.

“La medicina nuclear cumple un papel fundamental en el diagnóstico y tratamiento de diversas enfermedades, como el cáncer. Para garantizar que estos procedimientos se desarrollen bajo adecuados estándares de calidad, es necesario contar no solo con equipos especializados, sino también con herramientas que permitan verificar su desempeño y optimizar los protocolos”, señaló Carlos Felipe Palomares Villanueva.

La transferencia de los equipos se realizó en el marco de la cooperación técnica con el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), mediante la cual se promueve el uso seguro y adecuado de tecnologías nucleares en el campo de la salud.

Con esta incorporación, los hospitales Edgardo Rebagliati Martins y Ramiro Prialé Prialé disponen de recursos adicionales para realizar controles periódicos a sus equipos de medicina nuclear y verificar que estos mantengan condiciones adecuadas de funcionamiento.