Agentes de la Policía Nacional y personal de Fiscalización del Callao intervinieron un call center que estaba funcionando pese a la orden de aislamiento social y Estado de Emergencia en el país.

Los trabajadores de la empresa MDY de la avenida Colonial denunciaron que han sido obligados a trabajar pese a la cuarentena dispuesta por el Gobierno.

“Ahora nos ha dicho que van a reducir el horarios, nos han puesto la movilidad pero no nos dejan en nuestra casa, nos dejan lejos y nos detuvieron porque había mucha gente en un carro”, comentó una de las trabajadoras.

Diario Ojo pudo conocer que las autoridades verificaron que la empresa transportó a sus trabajadores en vehículos, pero estos iban juntos sin la debida distancia para prevenir el contagio.

“Yo no he ido a trabajar desde el lunes y me están obligando a trabajar. Yo prefiero mi salud, pero no voy a estar exponiéndome como ellos quieren. Están escondiendo a los muchachos, los han mandado a descanso. Ayer todos han estado juntos y con solo un gel (antibacterial) en toda la habitación y recién desde hoy nos han dado mascarillas”, comentó un trabajador.

“Supuestamente ya estoy despedido y eso que tengo dos meses trabajado y no estoy en planilla (...) Tengo un hijo en camino y no voy a exponerme al contagio”