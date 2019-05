Keiko Fujimori: "No he perdido la esperanza, tengo fe de que todo esto acabará"

Keiko Fujimori, finalmente, se pronunció a través de cuenta de Facebook por el día de su cumpleaños número 44. La lideresa de Fuerza Popular dejó un extenso mensaje llamado "Nunca pierdan la fe", desde el anexo del penal de mujeres de Chorrillos.

En aquella carta, la hija de Alberto Fujimori sostuvo que no pierde la esperanza de creer que la justicia vencerá la arbitrariedad, y de esta manera volver a abrazar a sus hijas, besar a su esposo y decirle a sus padres cuántos los ama, además de compartir con sus seguidores todo lo que ha aprendido en prisión.

Carta de Keiko Fujimori por el día de su cumpleaños

Hoy, 25 de mayo, estoy cumpliendo casi 7 meses en prisión. Cumplo años, por primera vez, privada de mi libertad.

Hoy quiero decirles a todos, que no he perdido la esperanza. Me habrán privado de mi libertad injustamente, con mentiras y sin reconocer que ni siquiera fui gobierno, pero jamás me privarán de mi derecho a creer que la justicia vencerá a la arbitrariedad.

Quiero enviarles un mensaje a todos, los que como yo, viven momentos duros y difíciles :

¡NUNCA PIERDAN LA FE!

Cuando más difíciles están las cosas, o parezca que la solución no llega, es el momento en el que más debemos perseverar en nuestros objetivos. Sé que es muy difícil evitar el dolor que generan las adversidades, pero Dios nos da la oportunidad de convertirlas en la energía que necesitamos para seguir avanzando.

Que esa adversidad te rete, que los golpes te fortalezcan, que el dolor no te detenga. Nunca pierdas la fe, pues hay una justicia divina y un Dios que jamás nos abandona.

Todo pasa. Los malos momentos también. Piensa siempre que el mundo nunca deja de girar. Enfócate en las cosas buenas que podremos hacer con todo lo que hemos aprendido en tiempos difíciles como estos.

Tomo este tiempo, como un periodo de reflexión, un espacio que está sirviendo para entender muchas cosas y para valorar mucho más a la gente que amo.

Tengo fe de que todo esto acabe, fe en que podré abrazar día a día a mis hijas, besar a mi esposo, decirles a mis padres cuánto los amo y compartir con ustedes lo que he comprendido.

Gracias por su apoyo y solidaridad en el momento más difícil de mi vida.

Hoy mi tarea es resistir y salir adelante.

Muchas gracias.

