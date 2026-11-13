Aurora Caruajulca

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Primero fueron las voces. Después, las lágrimas. Ayer, en el Estadio Nacional, unos 52 mil jóvenes recibieron al papa León XIV en una noche de cánticos, aplausos y emoción.

Cuando comenzó a sonar “Alma misionera”, miles de gargantas se unieron en una sola canción. Algunos no pudieron contener el llanto. El papa tampoco. Desde el escenario, visiblemente conmovido, acompañó aquel canto que terminó convirtiéndose en uno de los momentos más emotivos de su visita al Perú.

Desde distintas regiones del Perú y países como Chile y Ecuador llegaron para verlo. Algunos hicieron largas colas desde la madrugada y lo recibieron con gritos de “¡Esta es la juventud del papa!” y “¡Olé, olé, León!”.

La vigilia comenzó con las palabras del cardenal Carlos Castillo, arzobispo de Lima, quien destacó la fuerza de los jóvenes y recordó a Inti Sotelo y Bryan Pintado, asesinados durante las protestas de noviembre de 2020, a quienes mencionó como mártires.

TESTIMONIOS. Los testimonios marcaron el encuentro. Joao Meza, estudiante de Medicina de 18 años, contó cómo la danza lo acercó a su parroquia y a Dios. Evelyn Milagros Mercedes, de la diócesis de Carabayllo, relató cómo recuperó su fe después de atravesar momentos y pérdidas dolorosos.

También se presentó una obra teatral, dirigida por Fernando Luque, sobre cinco jóvenes en busca del sentido de la vida, quienes encuentran a Dios.

Uno de los testimonios más conmovedores fue el de Luzbinda Ramos, de las Hermanas Ursulinas, quien habló de la depresión que atravesó y de su misión de trabajar con las familias. “No tengan miedo, Dios no quita nada y lo da todo”, expresó.

Al tomar la palabra, León XIV saludó a los jóvenes de Lima, Callao, Carabayllo, Lurín y Chosica. “Alguien me ha dicho que en el Perú hace falta el signo de esperanza, pero hoy en el Estadio Nacional son ustedes el signo de esperanza”, manifestó.

Recordó el pasaje del Evangelio en el que Jesús pregunta a sus discípulos: “¿Qué buscan?”. Invitó a los jóvenes a hacerse esa misma pregunta, reconocer sus inquietudes y pensar qué desean encontrar en sus vidas.

También les habló de quienes atraviesan momentos de soledad, pérdidas e incertidumbre. “Cuando sufran, acudan a Jesús. No tengan miedo de hablarle con sinceridad”, les pidió. Recordó que Dios conoce sus lágrimas y preguntas, y que el sufrimiento nunca tiene la última palabra.

“Apasiónense por todo lo que les hace bien, atrévanse a emprender proyectos, no se conformen”, fue otro de sus llamados. Les recordó que no necesitan tener todo su futuro resuelto para responder a Jesús y que seguir su voluntad no significa renunciar a sus sueños.

El pontífice también destacó el valor de la amistad y la importancia de acompañarse en los momentos difíciles. “Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos”, recordó. “No crean que siempre deben mostrarse fuertes, déjense cuidar”, añadió.

La vigilia culminó con una oración y la interpretación de “Alma misionera”, que los 52 mil jóvenes cantaron juntos conmovidos, muchos entre lágrimas. Miles de luces y velas amarillas iluminaron el estadio, mientras el papa sostenía una vela y acompañaba el canto. Finalmente, todos rezaron el padrenuestro y recibieron su bendición.

MÁS TEMPRANO. Horas antes, el pontífice recorrió el Centro de Lima, donde miles de personas lo esperaron en la Plaza Mayor. También visitó el monasterio de Las Nazarenas, en la avenida Tacna, para rezar ante la imagen del Señor de los Milagros.

Luego se reunió con los obispos del Perú en el Palacio Arzobispal. Durante su mensaje evocó el Camino Inca y a los antiguos chasquis para explicar la misión de la Iglesia. “El obispo es el mensajero que porta la buena nueva del Evangelio”. Además, pidió afrontar los abusos dentro del ámbito eclesial con verdad, justicia, perdón y reparación.

Más tarde, en su encuentro con representantes de la sociedad civil en la Plaza Mayor, habló sobre las familias que atraviesan situaciones difíciles. “Dios ama a todas las familias que atraviesan momentos críticos”, expresó. También pidió combatir la violencia contra las mujeres, proteger a niñas y madres y rechazar la discriminación por el origen o la condición social.

Antes de dirigirse al Estadio Nacional, León XIV regresó a la Nunciatura Apostólica, donde se reunió con seis víctimas de abusos cometidos por miembros del clero y de instituciones eclesiásticas. Escuchó sus testimonios y expresó su cercanía.

Sus actividades culminaron con una cena en la Nunciatura Apostólica de Lima. Fue un evento privado en honor al papa León XIV, organizado por el nuncio apostólico en el Perú, monseñor Paolo Rocco Gualtieri.

El papa León XIV llegará a Chiclayo hoy a las 9:10 a. m. Regresará a Lima el lunes 16 de noviembre, donde tendrá una misa en la Base Aérea Las Palmas.