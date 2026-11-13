En un encuentro marcado por el testimonio y la escucha, el papa León XIV recibió a seis personas que sufrieron abusos por parte de integrantes del clero y de instituciones eclesiásticas en el Perú. La reunión se realizó el jueves 12 de noviembre en la Nunciatura Apostólica, ubicada en el distrito de Jesús María.

Según informó la Oficina de Prensa del Vaticano, el pontífice conversó personalmente con cada una de las víctimas después de un breve saludo en la capilla del recinto. El encuentro comenzó poco después de las 4:30 p. m. y se prolongó por más de una hora.

Entre los asistentes había personas que anteriormente formaron parte de grupos vinculados al Sodalicio de Vida Cristiana. Durante la reunión, compartieron sus experiencias y relataron las situaciones de sufrimiento que atravesaron.

ESCUCHA Y REPARACIÓN. Durante el diálogo, León XIV reflexionó sobre la necesidad de transformar la manera en que la Iglesia aborda estos casos. Para ello, destacó la importancia de escuchar a las víctimas, esclarecer la verdad, acompañar los procesos de recuperación y garantizar espacios seguros que eviten nuevos abusos.

Al finalizar, el papa agradeció a los participantes por la confianza y valentía de compartir sus historias. También expresó su cercanía con ellos y con todas las personas que han sufrido abusos y con quienes no fue posible concretar un encuentro durante su visita.

Antes de despedirse, impartió su bendición a los presentes. La reunión formó parte de las actividades del pontífice en Lima durante su visita al Perú.