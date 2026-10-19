Calor intenso. Lima registró ayer una temperatura de 30 °C al mediodía en Carabayllo, un valor que no se alcanzaba desde mayo último y que sorprende en plena temporada de primavera.

Según el “Hombre del Tiempo”, Abraham Levy, se trata de un registro inusual para esta época del año, pues todavía faltan dos meses para el inicio del verano y alrededor de cuatro meses para llegar a febrero, cuando tradicionalmente se presentan las temperaturas más altas.

“Estamos a cuatro meses de la mitad de febrero. Tradicionalmente la época de mayores temperaturas”, señaló Levy.

El cálido día, que alcanzó los 29 °C en La Molina, 28 °C en Jesús María y 27 °C en el Callao, se debe al fenómeno El Niño Costero que se mantendrá en magnitud extraordinaria hasta enero del 2027.

EXTREMA. Según una alerta roja del Senamhi, desde mañana hasta el jueves 22 de octubre, continuará el incremento de la temperatura diurna, de moderada a extrema intensidad en la costa y en la sierra.

“Se prevé escasa nubosidad hacia el mediodía, lo que contribuirá al aumento de los niveles de radiación ultravioleta”, señaló en un aviso meteorológico.

Ante este panorama, los especialistas recomiendan no exponerse al sol o protegerse con sombreros y gafas. Además, la hidratación es importante para evitar golpes de calor, principalmente en niños y adultos mayores. Beber agua fresca y refrescos naturales sin azúcar ayudan a mantener la temperatura corporal adecuada.

OJO AL DATO. Ante el calor, ayer decenas de limeños acudieron ayer a las playas de la Costa Verde, sobre todo Agua Dulce, para refrescarse.