Aurora Caruajulcaaurora.caruajulca@prensmart.pe

Las lluvias también afectaron a Tumbes, donde se reportó la activación de las quebradas Peña Blanca430 Las lluvias comenzaron a causar estragos en el norte del país. Ayer martes, Piura amaneció con calles, avenidas y viviendas inundadas por segundo día consecutivo, mientras los ciudadanos afectados intentaban retirar el agua acumulada.

Desde tempranas horas, familias enteras utilizaron escobas y otros implementos para sacar el agua de sus casas. Sin embargo, el paso de los vehículos generaba olas que volvían a introducirla en algunas viviendas.

Uno de los sectores más golpeados fue el distrito de Veintiséis de Octubre, donde se reportaron aniegos en la zona de Dos Grifos, el asentamiento humano 4 de Octubre y la urbanización Los Tallanes. También hubo problemas en Las Dalias y la avenida José Aguilar Santisteban.

En Chulucanas, provincia de Morropón, las precipitaciones inundaron el Mercado Modelo, ubicado en una zona baja, donde el agua llegó a unos 30 centímetros. Los comerciantes tuvieron que recoger sus productos y cerrar sus puestos para reducir las pérdidas.

Las lluvias también afectaron a Tumbes, donde se reportó la activación de las quebradas Peña Blanca, Chacritas e Higuerón, en Pampas de Hospital. FUERZA. El Senamhi informó que las precipitaciones corresponden a episodios asociados al fenómeno El Niño Costero.

Aunque los acumulados iniciales fueron relativamente bajos, su persistencia bastó para generar aniegos en distintos puntos de la región.A ello se suma que varias obras de prevención todavía están en ejecución.

SERÁ MÁS FUERTE. La jefa del Senamhi, Grinia Ávalos, advirtió que las precipitaciones aumentarán progresivamente en los próximos meses, principalmente en noviembre, en la costa norte y central.Los episodios de mayor magnitud se esperan entre diciembre y marzo, cuando podrían registrarse acumulados de entre 80 y 150 milímetros.

El meteorólogo Nelson Quispe también alertó que las lluvias podrían intensificarse entre hoy y el 24 de octubre. Hacia finales de año, las precipitaciones podrían extenderse a Lambayeque y La Libertad.LIMA. Lima también tiene puntos vulnerables ante una temporada de lluvias intensas.

En Comas, más de 100 familias de los asentamientos humanos Malecón Chillón y Brisas del Chillón temen un desborde del río Chillón.Los antecedentes agravan la preocupación: durante los años 2017 y 2023, más de 30 viviendas de estas comunidades fueron arrasadas por el río. “Lima no está preparada para fuertes lluvias (...) Estas precipitaciones pueden destruir miles de viviendas y daños agrícolas”, alertó José Rivera León, exministro de Desarrollo Agrario y Riego.mil viviendasestán expuestas a un riesgo muy alto de inundación, según el Cenepred.La vulnerabilidad de Piura se explica, en parte, por su topografía predominantemente plana y las deficiencias del drenaje pluvial.