Por primera vez en el Perú, la mundialmente famosa banda surcoreana BTS hizo vibrar el Estadio San Marcos. Ayer se desarrolló el primero de sus tres conciertos en Lima.

Más de 50 mil personas llegaron para vivir una noche cargada de música, emoción y gritos. ARMY convirtió el recinto en una verdadera fiesta.Los seguidores llegaron desde distintos puntos de Lima, provincias y países como Colombia, Chile y Ecuador. Muchos acamparon durante días, mientras otros se hospedaron en hoteles cercanos o esperaron durante horas frente al estadio.

La emoción reunió a fans de todas las edades. Jóvenes, adultos y familias completas llegaron con carteles, polos y accesorios de BTS.“Mi hija y yo somos fans ARMY. Me endeude para comprar las entradas pero no importa. Vida solo hay una”, señaló una madre que cumplió su sueño junto a su hija de 10 años de ver a su banda favorita. Un fan peruano contó que utilizó parte de su AFP para comprar dos entradas. Una fue para él y otra para su novia, con quien comparte su admiración por el grupo.

VENTA. Desde temprano, las ARMY también pudieron adquirir polos, poleras, vinchas, amigurumis y réplicas del ARMY Bomb en los exteriores del estadio.Quienes compraron el paquete Soundcheck ingresaron desde las 7 de la mañana. Ellos tuvieron acceso preferencial y pudieron disfrutar de la prueba de sonido.El ingreso estuvo acompañado por un amplio despliegue de seguridad.

Participaron 450 policías y unos mil serenos para mantener el orden.Cuando BTS apareció sobre el escenario, los gritos fueron ensordecedores. Las ARMY corearon todas sus canciones y acompañaron cada presentación con luces y carteles.El espectáculo contó con un escenario 360°, cuatro pasarelas y enormes pantallas LED.

La tecnología permitió disfrutar del show desde diferentes sectores del estadio. La fiebre también se trasladó a las calles de Lima. El Circuito Mágico del Agua y otros espacios de la ciudad prepararon homenajes especiales para recibir al grupo.Además, V, uno de sus integrantes, sorprendió al compartir imágenes de platos peruanos.

El integrante informó, a través de sus imágenes, que la banda Kpop probó ceviche, picante de mariscos y suspiro a la limeña durante su estadía en Lima.

Tras esta primera fecha, todavía quedan dos conciertos, programados para mañana viernes 8 de octubre y el sábado 10 de octubre. showde drones, organizado por la comunidad Army, se dará hoy a las 8 pm en la Costa Verde.Un tren del Metro de Lima lució ayer decorado en honor a Park Jimin, integrante de BTS. Fue organizado por las Army.