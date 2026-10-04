La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) habilitó más de diez mil locales de votación, en todo el país, para que 26′314,724 de electores hábiles elijan sus autoridades regionales y municipales en 89 mil 935 mesas de sufragio instaladas en 10 mil 090 locales de votación en todo el país.

Así, el veredicto de los electores en las urnas definirá a los nuevos 25 gobernadores, 25 vicegobernadores y 364 consejeros regionales. Además, 196 alcaldes y 1724 regidores provinciales, y –a nivel distrital– 1696 alcaldes y 9118 regidores. En total, 13 148 autoridades.

Para este fin, superando registros de procesos anteriores y empleando un control satelital, el organismo electoral logró concluir, a las 5: 43 horas del sábado 3 de octubre, la entrega del material electoral a todos los locales de votación de Lima Metropolitana (1 887) y El Callao (224), con el apoyo de la Policía Nacional del Perú y fiscalización del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Dos nuevos distritos eligen alcalde

Las elecciones subnacionales se realizarán en un total de 1892 distritos –dos más que en los anteriores comicios subnacionales–, pues en los últimos años se han creado los distritos de Alto Trujillo (provincia de Trujillo, La Libertad) y Santa Rosa de Loreto (provincia de Mariscal Ramón Castilla, Loreto).

Alto Trujillo se creó oficialmente el 15 de diciembre del 2022 y ahora residen ahí 25 mil 193 ciudadanos habilitados para votar, quienes por primera vez elegirán el 4 de octubre a un alcalde y 9 regidores distritales.

Por su parte, el distrito de Santa Rosa de Loreto fue creado el 3 de julio del 2025 con el propósito de consolidar la presencia del Estado peruano en la zona donde se encuentra: la frontera con Colombia y Brasil. En sus 380.54 kilómetros cuadrados viven 2494 electores hábiles, que podrán sufragar en 9 mesas ubicadas en 2 locales de votación