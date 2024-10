En línea con el reajuste en seguridad migratoria, anunciado ayer por la presidenta Dina Boluarte, el Ministerio del Interior (Mininter) emitió una norma que obliga a hospedajes y arrendadores que soliciten documentos de identidad o de viaje a los extranjeros que busquen un lugar donde habitar durante su estancia en el Perú.

Además, esa información recabada deberán enviarla a la Superintendencia Nacional de Migraciones, a través de una plataforma que estará operativa en 30 días hábiles, según estimó el jefe de este organismo, Armando García.

La disposición, formalizada en el Decreto Supremo 011-2024-IN, establece multas de hasta dos Unidades Impositivas Tributarias (UIT), que equivalen 10,300 soles, a quienes no soliciten los documentos, no registren adecuadamente la información o no la transmitan a Migraciones.

DETALLES. El superintendente de Migraciones detalló que los extranjeros, independientemente de su nacionalidad, tendrán que presentar su pasaporte vigente, en caso estén en el país como turistas, o su carné de extranjería o carné de permiso temporal de permanencia (CPP) si son residentes en el Perú.

“De esta manera, hacemos un importante cruce de información para determinar si representan un peligro a la seguridad pública”, señaló.

La norma, además de buscar una migración ordenada, segura y regular, quiere dar a los propietarios las garantías de que sus locales no son usados para ilícitos.

García adelantó que en las próximas semanas se darán otras disposiciones que implican contratos de trabajo y remesas, entre otros.

OJO AL DATO. La vocera de la Coalición Por Venezuela, Nancy Arellano, dijo que también los venezolanos son víctimas de la delincuencia