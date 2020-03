El coronavirus COVID -19 sigue cobrando más víctimas en el mundo. Y ante la impotencia por el colapso del sistema de salud y la falta de una vacuna eficaz, un médico español ha detallado - entre lágrimas - lo que vive la población ante esta pandemia.

El médico español Jesús Candel, del hospital San Cecilio en Granada, rompió en llanto mientras era entrevistado en un programa de dicho país.

“Nos enfrentamos a algo nunca visto. Estamos viendo como cambia nuestras vidas (...) No tenemos materiales, equipos de protección, mascarillas y muchas personas mayores que cuidar”, contó desesperado.

“No hay medicina para esto (...) Parece una película de terror. No sabes lo difícil que es ver a una mujer entubada y ver a su hija llorar, sabiendo que no hay cura para esto”.

Furioso con la gente que sale de sus casas

Dijo además que estaba indignado porque cada día ve gente yendo a trabajar y no entiende que debe quedarse en casa.

“Yo no he visto esta contagiosidad tan increíble. Nosotros estamos cayendo como moscas en el hospital, y no han tomado las medidas necesarias. Vamos a tener uno de los picos más altos del mundo. En Madrid, y aquí en Granada solo se está atendiendo en las urgencias a pacientes de coronavirus”.

