La ministra de Educación, Miriam Ponce, afirmó que cualquier maestro que haga apología del terrorismo en las aulas será retirado inmediatamente de las instituciones educativas.

Señaló que su sector coordina con el Congreso para evitar estas situaciones que afectan la formación de los estudiantes en los valores democráticos.

“Tengo diálogo permanente con el Congreso y muchos congresistas y partidos apoyan al sector educación y al país en el propósito de evitar que algún docente haga apología del terrorismo en las escuelas; rechazamos rotundamente ese tipo de acciones y seremos muy severos para sancionar a los maestros que lo hagan”, indicó.

Planillones del Movadef

Luego de plantar un árbol en el colegio Capullito de Villa El Salvador como parte de la campaña Gran Cruzada Verde que promueve el Ministerio del Ambiente, la ministra Ponce dijo que también se ha coordinado con el Ministerio del Interior para tener acceso a los planillones que permitirán cruzar información e identificar a los maestros inscritos en el Movadef.

Asimismo, indicó que, en los últimos años, 84 docentes han sido separados de las aulas al estar sentenciados por terrorismo, Sin embargo, el mismo Poder Judicial restituyó a 2 profesores en el 2022 y 2023, por lo que se dispuso que la Procuraduría apele estos fallos para garantizar la seguridad de los escolares.

Sobre el caso de un sentenciado por terrorismo, detenido en Trujillo, por adoctrinar a niños en la ideología senderista, la ministra precisó que este hecho ocurrió fuera de las escuelas y no se trata de maestros haciendo apología del terrorismo.

De otro lado, señaló que está pendiente en el Congreso el proyecto de ley para retirar de las aulas a los maestros acusados de hostigamiento sexual y que el Ministerio de Educación coordina con el Legislativo para que esta norma sea aprobada lo más pronto posible.

“Cuando un docente está condenado sí podemos retirarlo, pero eso no se puede hacer mientras exista la sospecha y el Poder Judicial no sentencie. Por eso, nuestro proyecto de ley plantea que sean retirados mientras dure la investigación, para que no puedan volver a las aulas de ninguna manera y poner en riesgo a nuestros niños”, agregó.