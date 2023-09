A una semana del corte de agua potable en 22 distritos de la capital, la ministra de Ambiente, Albina Ruíz, recomendó a los ciudadanos a reutilizar el líquido elemento y usar una tacita para bañarse.

La funcionaria aseguró que ella siempre se ducha reusando el líquido elemento, por lo que sugirió a los 4 millones de usuarios que se verán afectados entre el 6 y 9 de octubre por la suspensión del servicio a replicar su ejemplo.

“Yo siempre me baño reusando el agua. Tengo un balde abajo y siempre uso eso. Ahora nos bañaremos con una tacita. Ahorraremos agua y hay que mirarlo (corte del servicio) por el lado positivo que es por donde siempre quiero caminar”, afirmó la titular del Ministerio de Ambiente (Minam).

Antes de salir raudamente, Ruíz compartió otro consejo con la ciudadanía: “Lo que se tiene que tomar es prevención para reutilizar (el agua). Cuando yo lavo unas papas y el arroz, pues esa agua ya no la boto al desagüe, sino las guardaré para (regar) mis plantas”.

COLAS POR TACHOS. En tanto, los vecinos de los distritos de la periferia, como Villa El Salvador, Villa María del Triunfo y San Martín de Porres, hacen colas en los mercados para comprar los tachos y baldes, y así asegurar el suministro mientras dure la suspensión del servicio.

Los precios de los envases, dependiendo de la calidad y capacidad, van desde S/20 hasta superar los S/100. En el emporio de Caquetá, la mayoría de los comercios vende los tachos de agua de 50 litros a S/20 y de 110 litros, a S/45.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso, Wilson Soto, advirtió al Indecopi que se viene evidenciando, en el mercado de bidones de agua y baldes, un aumento de precio y posible acaparamiento y especulación.

Por último, Sedapal anunció que no cobrará por las horas que dure la interrupción del servicio. Y, a los usuarios cuya facturación no sea por medición, se les descontarán los días que no tuvieron el servicio, del promedio total que se cobrará en el mes.