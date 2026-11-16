Los comerciantes también aprovecharon la llegada de miles de fieles para ofrecer diversos productos en los exteriores de la base aérea Las Palmas, donde el papa León XIV realiza una multitudinaria misa.

Los sombreros se vendían desde S/5, mientras que también ofrecían llaveros y polos alusivos a la visita del papa.

Venta de sombreros en los exteriores de la base aérea Las Palmas.

La oferta gastronómica tampoco se quedó atrás. Desde tempranas horas, se instalaron puestos de desayunos y venta de chicharrones para atender a los asistentes que llegaron desde distintos puntos de la capital.