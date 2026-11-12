Cientos de fieles se congregaron esta mañana a lo largo de la avenida Inca Garcilaso de la Vega para ver al papa León XIV, quien ayer llegó a territorio peruano y hoy tiene una agenda que incluye la Vigilia de los Jóvenes, en el Estadio Nacional.

Al Centro Cívico, en el cruce de las avenidas Garcilaso de la Vega y España, llegó en un auto y bajó para emprender su ruta hacia el Arzobispado de Lima en el papamóvil. Entre gritos y aplausos recibió el cariño de la gente.

Papa León XIV bendice a fieles en la avenida Inca Garcilaso de la Vega

Entre ellos, estaba la señora Yadira Torre, quien llegó desde las 6:30 de la mañana con la esperanza de ver al papa peruano de cerca.

“Que llegue su mensaje a nosotros. Ya nos habla desde siempre acerca de la paz. Necesitamos que el Perú escuche, que abramos el corazón”, dijo al diario OJO.

Feligresa Yadira Torre esperando al papa León XIV

Otra feligresa Rosario no pudo contener el llanto cuando vio al papa León XIV frente a ella. “Espero que por su intersección, en el Perú se acabe la violencia diaria que hay, las muertes y extorsiones”, señaló.

Jóvenes, niños, adultos mayores lograron ver al sumo pontífice, quien los saludó y dio su bendición con su traje totalmente blanco.