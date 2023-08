Un niño de 2 años halló violenta muerte al ser arrollado por un camión furgón, cuando jugaba con un carrito e iba detrás de su madre, en el Callao.

Los padres exigen una investigación justa, pues al parecer el chofer cambió la declaración que brindó inicialmente a la Policía.

Familia del menor fallecido exigen que el chofer cumpla con su responsabilidad

El accidente fatal ocurrió cuando el menor se desplazaba por la vereda con su juguete, frente al Mercado Central del Callao, mientras su madre empujaba su coche de venta de productos de sábila por la pista, delante de él, a las 6.45 de mañana del último viernes.

Según la mamá del pequeño, Jenny Silvestre Espíritu, el vehículo pesado estaba detenido en el frontis del estacionamiento de un supermercado, cuando ella y su hijo pasaron por su costado.

“Mi hijo bajaba de la vereda y de pronto el camión giró y lo atropelló. Cuando me fijé, mi hijo estaba debajo del camión”, relató.

El menor atropellado fue conducido al hospital Daniel Alcides Carrión, pero falleció horas después.

CAMBIO. Por su lado, el padre de la víctima, Jens Flores, declaró que “el chofer me dijo: perdóname, solo vi a tu esposa y no a tu hijo. Yo también soy padre, no te preocupes, te voy a apoyar”.

Y aclaró que “ahora dice a la Policía que mi hijo se metió a las llantas del carro, niega su responsabilidad”.

El papá denunció que los efectivos de la comisaría del Callao y peritos realizaron la reconstrucción del accidente con el chofer y no le notificaron.