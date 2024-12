“Paola Gallegos es un gran ejemplo. Cambió su carrera en turismo por el éxito en línea como una talentosa calígrafa y profesora. Hoy, tiene una comunidad de aproximadamente 9 millones de seguidores en TikTok y está utilizando nuestra plataforma para llegar a una audiencia global”.

Con esas palabras, Shou Zi Chew, el CEO de TikTok, describió, durante su conferencia en el foro APEC, parte de la historia de la joven cusqueña, quien se dedica a revalorizar el arte de escribir a mano, a través de la creación de contenido en esta red social.

CAMBIOS. Aunque Paola demostró sus dotes artísticas desde niña, recién cuando acabó la carrera de Turismo, en el 2018, descubrió en la caligrafía la mejor forma de expresarlos. Su interés por aprender esta antigua disciplina afloró cuando observó a una chica haciendo letras en un cuadernillo. No dudó en preguntarle todo sobre su formación y decidió virar de rumbo profesional.

Fue así como se sumergió a estudiar la historia, las bases y las reglas de la caligrafía. Su empeño y notorio talento fueron reconocidos por una de sus escuelas permitiéndole cumplir su sueño de enseñar. A la par, formó su emprendimiento Calligraphilic para personalizar con letras varios pedidos.

La creadora de contenidos nació en Cusco y lleva su arte al mundo a través del TikTok.

Lo que construyó hasta ese entonces quedó paralizado por la pandemia; sin embargo, encontró en TikTok, la red social que cobraba protagonismo, una herramienta para compartir y enseñar su arte.

CRECER. Con un trípode improvisado, Paola cogió sus materiales y comenzó a grabarse escribiendo a mano palabras con diversos estilos de letras. “Uno de mis primeros videos fue un tutorial de un tipo de flor. La dibujé y también escribí su nombre (...). Todo lo hice en caligrafía y la gente quedó impresionada y me decían que les enseñe”, contó a OJO.

El alcance de dicho video la impresionó pues en dos días tuvo 700 mil vistas, lo que la motivó a seguir y, con perseverancia, su contenido fue llegando a miles de personas de todo el mundo. En ese camino, en el que empezó de cero y avanzó a “prueba y error”, dado que era una plataforma nueva, Paola tuvo que superar dos pérdidas irreparables en su vida: la muerte de su abuela y, después, la de su madre, quien era su seguidora número uno.

Pensó en dejarlo todo, pero resurgió con más fuerza tras ser seleccionada en los TikTok Awards de 2022. “Fue una coincidencia muy linda el hecho de que TikTok me llame cuando estaba yo mal, y dije tal vez esto me lo está enviando mi mamá para que continúe, y allí fue donde otra vez me pare”, señaló.

Este año, después de una selección rigurosa que incluyó una entrevista en inglés sobre su historia, fue escogida para representar a creadores de contenidos hispanohablantes y dar una charla en APEC. “Fue un reto gigante”, dijo.

Paola conoció al CEO de TikTok, Shou Zi Chew

Además de ser elogiada por el CEO de TikTok, tuvo la oportunidad de conocerlo en una cena, en la que se sentó a su lado y, “como un amigo”, él le preguntó por lugares que podía visitar en el Perú. “Teniendo el conocimiento de turismo, flui y ejercí mi carrera (...). Fue increíblemente amable y muy sencillo”, expresó con gran emoción, recordando aquel día al que considera como “el mejor de mi vida”.













“Dar una charla en APEC fue un reto gigante”

GRECIA LLANOS

En momentos de declive, Paola siente la caligrafía como una terapia y meditación, ayudándola a sanar.

8.9

millones

de seguidores tiene Calligraphilic en TikTok y ahora difunde “letras viajeras”.

1

libro

sobre caligrafía está escribiendo Paola y quiere abrirse camino en Europa.

Se formó profesionalmente en la caligrafía.

20

AÑOS

de edad tiene Paola, quien dicta cursos online y presencial. Los anuncia en sus redes y web Calligraphilic.com.