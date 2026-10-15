Aunque acaba de ser operado de un tumor canceroso en el pulmón derecho y se recupera en el hospital Gemelli de Roma, el papa León XIV mantiene el deseo de realizar su gira por Sudamérica en noviembre próximo.

Así lo reveló Matteo Bruni, portavoz del Vaticano, quien señaló que el santo padre ha expresado su intención de viajar, pero su participación todavía no está confirmada oficialmente y dependerá de cómo evolucione su salud en los próximos días.

“Hemos escuchado las palabras del papa sobre el viaje, sobre su intención, su deseo y también el hecho de ir”, manifestó Bruni a los medios de comunicación.

El recorrido contempla visitas a Perú, Argentina y Uruguay, y genera especial expectativa en Chiclayo, donde León XIV fue obispo y dejó una profunda huella durante su labor pastoral.

ALENTADOR. Las noticias sobre la salud del santo padre vienen siendo alentadoras. Según el Vaticano, León XIV presenta una evolución posoperatoria “normal”, con resultados de análisis de sangre y radiografías de tórax dentro de los parámetros esperados.

Además, tras la extirpación del lóbulo inferior del pulmón comprometido, comenzó a caminar, realizó ejercicios de fisioterapia respiratoria y retomó su alimentación habitual, señales favorables en su proceso de recuperación. “La evolución sigue según lo previsto”, señaló la Santa Sede.

El sumo pontífice permanece hospitalizado en Gemelli, donde incluso concelebró una misa en una sala acondicionada en el décimo piso. Además, en un mensaje que dejó para la clausura del encuentro internacional por el décimo aniversario de “Amoris Laetitia” señaló: “recen por mí, así como yo rezo por ustedes”.

EN PIE. Mientras los médicos evalúan la recuperación del papa, el Gobierno peruano mantiene los preparativos para recibirlo. La presidenta Keiko Fujimori señaló que el Ejecutivo continuará con la organización mientras no exista una comunicación oficial que indique cambios en la visita.

En tanto, a través de las redes sociales, los fieles peruanos le pidieron que priorice su salud y que postergue su viaje, de ser necesario, para que se cuide y tenga pronta mejoría.

“La salud está primero… luego su grata visita y a recuperar energía con un buen almuerzo chiclayano” y “lo queremos mucho, pero primero su salud”, fueron algunos de los mensajes.

Desde Chiclayo, el sacerdote Jasson Sempertegui, exsecretario personal del papa, contó que pudo conversar brevemente con él y lo encontró con mucha fe y tranquilidad.

“Está muy agradecido por la oración, confía mucho en la oración y confía mucho en que por medio de la oración va a recibir esa gracia de la salud, de la fuerza en el cuerpo y en el alma”, detalló.

OJO AL DATO. El oncólogo de tórax Edgar Amorín explicó que se necesitan más estudios para determinar si el tumor permanecía localizado.