Un día partió de Chiclayo rumbo al Vaticano, dejando atrás la tierra donde había servido como obispo. Ayer, Robert Prevost regresó al Perú, pero esta vez no lo hizo como el padre Roberto, sino como León XIV, el papa que encontró en este país un verdadero hogar y al que miles de peruanos esperaron durante horas para darle la bienvenida.

“Un misionero va donde no es querido, pero sí lo necesitan; y se queda hasta que es querido, pero ya no tan necesitado”, fue una de las frases que dejó hace tres años, cuando se despidió de Chiclayo para asumir nuevas responsabilidades en el Vaticano.

ATERRIZAJE

Eran las 5:01 de la tarde de ayer cuando el avión de Aerolíneas Argentinas que trasladaba al santo padre aterrizó en el Grupo Aéreo N.° 8 del Callao. Con las banderas del Perú y del Vaticano, la aeronave marcó el inicio de una visita apostólica histórica que se prolongará hasta el 16 de noviembre.

Fue recibido por la presidenta Keiko Fujimori, niños del Inabif, adultos mayores y personas con discapacidad. Dos pequeños le entregaron un ramo de rosas blancas mientras un coro infantil de Sinfonía por el Perú acompañaba el recibimiento.

Uno de sus primeros gestos fue acercarse a los niños con discapacidad del Conadis para bendecirlos. También bendijo a Enzo, un bebé de seis meses.

Afuera, Lima y el Callao llevaban horas preparándose. Familias, jóvenes, grupos parroquiales y adultos mayores ocuparon distintos puntos de la ruta por donde pasaría el papa con globos amarillos y blancos, rosarios, banderas, pancartas y camisetas con el rostro de León XIV. Algunos llegaron con bebés, bastones o en sillas de ruedas para verlo.

En las calles, la expectativa también estaba acompañada de pedidos y esperanza. “Que nos dé un mensaje de paz y amor, que tanto nos está haciendo falta en el país. Es una emoción increíble que no podemos explicar, el ver tan cerca al representante de Dios en la tierra”, expresó a OJO una peruana, entre sollozos.

RECORRIDO

El pontífice salió del Grupo Aéreo N.° 8 del Callao e inició su recorrido en un vehículo cerrado por las avenidas Elmer Faucett, La Marina, Sucre y Brasil, bajo un estricto resguardo policial. La primera parada fue la Basílica María Auxiliadora, en Breña, donde a las 6:34 de la tarde abordó el papamóvil para saludar directamente a la multitud.

Desde allí continuó por las avenidas Alfonso Ugarte, Bolivia, Garcilaso de la Vega y Tacna, hasta ingresar por el jirón Conde de Superunda rumbo a la Plaza Mayor. En el trayecto saludó incluso a los pasajeros del Metropolitano.

EMOTIVO

Las campanas de la Catedral de Lima acompañaron su ingreso a la Plaza Mayor, donde una multitud de banderas blancas y amarillas lo recibió junto a una escolta de caballos de paso.

En Palacio de Gobierno lo esperaba la presidenta para la ceremonia oficial de bienvenida y los honores de Estado.

Uno de los momentos más conmovedores llegó durante la entonación del Himno Nacional. León XIV acompañó cantando las estrofas junto al coro infantil y las autoridades, emocionado y al borde de las lágrimas. Luego sostuvo una reunión privada con la mandataria.

Tras el encuentro, se trasladó al Gran Teatro Nacional, en San Borja, donde se reunió con autoridades, representantes de la sociedad civil y miembros del cuerpo diplomático.

Al llegar al escenario, Fujimori brindó un discurso donde destacó el significado del recorrido pastoral del papa por el Perú.

A su turno, en medio de gritos del público, que repetía al unísono “el papa es peruano”, León XIV inició sus palabras señalando su alegría de volver al Perú.

“Me alegra profundamente volver al Perú. Expreso mi gratitud a la amable invitación para venir a esta querida tierra y a quienes prepararon mi viaje y lo hicieron posible. Este regreso tiene para mí un significado muy especial, durante años compartí la vida de su gente, escuché sus preocupaciones, aprendí de su fe, muchos me abrieron las puertas de sus mesas y por supuesto probé el cebiche y me hicieron sentir uno de los suyos (...). Hoy comprendo cuánto de esta tierra permanece conmigo y cuánto de mi historia les pertenece a ustedes”, destacó en medio de aplausos.

En otro momento de su discurso destacó la solidaridad y la lucha diaria de los peruanos.

“Puedo decirles, con profunda gratitud, que regreso también a mi patria (...). El Perú conserva expresiones cotidianas de solidaridad (...). La ayuda que se presta a las familias en las dificultades y la hospitalidad que tantas veces he constatado (...). Que Dios bendiga al Perú y a todos sus habitantes”, enfatizó.

Recuadros y datos de la imagen

OJO AL DATO

La jornada concluyó con su traslado a la Nunciatura Apostólica, en Jesús María, donde se hospedará durante su permanencia en Lima.

AVIÓN

El avión que trajo al sumo pontífice al Perú aterrizó a las 5:01 de la tarde.

PÚBLICO

Público se amaneció para escoger un lugar especial para ver al papa.

3 MILLONES

De personas, en Lima y Callao, recibieron ayer al papa, estimó el Vaticano.