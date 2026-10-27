Visita confirmada. El papa León XIV expresó su emoción por regresar al Perú como parte de su próxima gira por Sudamérica, que también incluye a Uruguay y Argentina y será del 6 al 17 de noviembre.

A través de sus redes sociales, el santo padre recordó el vínculo que mantiene con esta región, donde pasó más de cuatro décadas de su vida y ejerció como obispo de la Diócesis de Chiclayo.

“Me llena de alegría regresar al continente en el que he vivido tantos momentos de mi vida”, escribió el pontífice. Además, espera que este recorrido sea una oportunidad para estrechar la unión entre los pueblos.

“Que este viaje sea una ocasión para abrir nuestros corazones los unos a los otros, fortalecer nuestra comunión como hermanos y hermanas, y renovar nuestro compromiso de anunciar el Evangelio con alegría”, señaló en su cuenta de X.

La gira papal también recibió “luz verde” de los médicos que supervisan su recuperación. La Oficina de Prensa de la Santa Sede informó que la evolución de su salud “progresa favorablemente” y reiteró que no requerirá tratamientos oncológicos adicionales tras la operación en su pulmón.

Con esta evaluación, el Vaticano confirmó que las actividades en Uruguay, Argentina y Perú se realizarán conforme a lo programado.