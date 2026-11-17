“¡Que Dios te bendiga, mi Perú!”. Con estas emotivas palabras, el papa León XIV le dijo hasta pronto a la tierra que considera suya y que lo acogió durante seis días en su visita apostólica en costa, sierra y selva.

Su voz llegó a miles de fieles reunidos en la Base Aérea Las Palmas, en Surco, donde celebró su última misa antes de emprender el retorno al Vaticano, en Roma (Italia).

Fue una despedida cargada de gratitud, emoción y cariño hacia un pueblo que lo acompañó durante cada paso de su visita apostólica.

El santo padre no ocultó lo que significa nuestro país en su vida. “El pueblo peruano también es mi pueblo”, afirmó durante su homilía, y aseguró que se llevaría consigo el testimonio de fe y devoción que encontró en cada región visitada.

Incluso recordó que fue aquí donde aprendió a ejercer su labor pastoral. “Aquí me enseñaron a ser obispo y ahora aprendí, un poquito más, a servir como sucesor de Pedro”, palabras que tocaron el corazón de los asistentes.

El papa León XIV otorgó una misa ante millones de fieles en la Base Aérea Las Palmas.

CELEBRACIÓN. La despedida reunió a una multitud que, según cifras del Vaticano, alcanzó el millón y medio de personas. Bajo un intenso calor, miles de feligreses quisieron acompañarlo hasta el último momento y devolverle todo el cariño que recibieron de él.

Banderas peruanas y del Vaticano, rosarios y carteles se mezclaron entre la multitud que esperaba escuchar por última vez el mensaje del pontífice.

Durante la misa, León XIV agradeció a todas las personas y comunidades que hicieron posible su recorrido por el Perú y pidió que el entusiasmo vivido durante estos días no se apague. “Que este testimonio siga resonando y dando buenos frutos en todo el Perú”, expresó.

El papa también evocó a tres grandes referentes de la fe peruana: Santa Rosa de Lima, San Martín de Porres y San Francisco Solano, conocido como el Apóstol del Perú. Con ellos como ejemplo, invitó a los presentes a redescubrir la alegría de pertenecer a la Iglesia y a continuar difundiendo el mensaje cristiano por todo el territorio nacional.

El público se retira del recinto de Las Palmas tras culminar la misa ofrecida por el papa León XIV. Foto: Cesar Bueno@photo.gec

En su mensaje final, dijo que llegó al Perú para anunciar a Cristo, pero que se marchaba llevándose algo mucho más grande, el testimonio de la fe de su gente. “No tengo palabras para expresar la profunda gratitud al Señor por estos días vividos en comunión”, señaló.

GESTO. La ceremonia también estuvo marcada por un gesto especial. El monseñor Carlos Castillo entregó al pontífice un nacimiento elaborado con madera y plata peruana, como recuerdo de su paso por el país.

Al agradecerle por su visita y por la importancia que le dio al Perú, el arzobispo de Lima le dijo emocionado: “Somos un país clave y tú lo has vuelto más clave todavía”, a lo que ambos sonrieron.

Los fieles tampoco quisieron quedarse atrás y le hicieron sentir cuánto significó su visita. Entre aplausos y lágrimas, le expresaron su cariño y le pidieron que regrese pronto. “Gracias por visitar Perú y ojalá vuelva”, dijo una asistente.

Para muchos, no fue un adiós definitivo, sino un “hasta pronto”, tal como el propio León XIV expresó al despedirse, dejando abierta la esperanza de volver a encontrarse con el pueblo que lo recibió con los brazos abiertos.

OJO AL DATO. En su última salida al balcón de la Nunciatura Apostólica, el papa agradeció a los fieles “por su participación, su presencia, su acogida, por haberlo acompañado durante estos días”.