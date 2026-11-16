Ni la altura, ni la lluvia, ni el calor amazónico detuvieron al papa León XIV. En un recorrido maratónico, ayer el santo padre pasó de la costa norteña de Chiclayo a los Andes del Cusco, luego a la selva de Pucallpa y, por último, a la capital, una travesía que puso a prueba su resistencia apenas un mes después de haber sido operado del pulmón.

Entre cambios bruscos de clima y multitudinarias muestras de fe, el pontífice cumplió una agenda cargada de encuentros y mensajes, en los que destacó las costumbres religiosas cusqueñas y alzó su voz ante a los problemas que atraviesa la Amazonía, como la minería ilegal y la impunidad frente a los asesinatos de líderes indígenas.

ANDES. El periplo comenzó a las 7:50 de la mañana, cuando abordó el avión en Chiclayo rumbo al Cusco. Tras aterrizar en el aeropuerto Alejandro Velasco Astete, el pontífice dejó atrás el clima cálido de la costa norte para llegar a los 3700 metros de altura de Sacsayhuamán, donde lo recibió una multitud bajo una lluvia intermitente.

Según la Santa Sede, cerca de 100 mil personas participaron en el encuentro religioso y otras 500 mil salieron a las calles cusqueñas para saludar al “Tayta León”, como le pusieron de cariño en un cartel de bienvenida colocado en una casa.

Papa León cumple su quinto día de actividades con una importante visita al Cusco (Foto: Getty Images)

En la explanada del complejo arqueológico, León XIV destacó el valor de las costumbres religiosas como espacios de unión en tiempos de enfrentamientos y desconfianza.

“Una procesión puede hacer que caminen juntos quienes piensan de manera diferente. Una peregrinación puede reunir a familias enteras (…) una fiesta patronal puede convertirse en una oportunidad para reconciliarse, pedir perdón y empezar de nuevo”, expresó.

También entregó la Rosa de Oro a la Virgen Reina de Belén, conocida como la Mamacha Belén, en medio de una ceremonia acompañada por música y expresiones de devoción.

Su paso por la Ciudad Imperial continuó en la Plaza Mayor, donde rezó el Ángelus ante miles de fieles y presentó un sudario al Señor de los Temblores, el querido Taytacha.

Papa León cumple su quinto día de actividades con una importante visita al Cusco (Foto: Getty Images)

En ese mismo encuentro pidió por la salud de los enfermos y la santidad de los sacerdotes y consagrados, a quienes también animó a no temer entregar su vida al servicio de los demás.

MENSAJE. El itinerario del papa todavía tenía otro destino. Por la tarde partió hacia Pucallpa, donde aterrizó a las 2:30 y pasó al calor amazónico, con temperaturas que llegaron a los 32 grados.

En el Malecón Puerto Callao se reunió con misioneros y representantes de los pueblos originarios que les dieron sus testimonios y ante quienes alzó la voz por las comunidades olvidadas.

Recordó que, en los últimos años, muchos líderes indígenas fueron asesinados por defender sus territorios. “La sangre de estos hermanos clama a Dios y reclama justicia a los hombres”, enfatizó.

El santo padre también denunció que numerosas comunidades no tengan garantizado el acceso a la salud ni a la educación por las distancias y el abandono de las instituciones.

Su preocupación alcanzó a las mujeres, niñas y adolescentes víctimas de violencia y abuso sexual, cuyas heridas -dijo- muchas veces se agravan por “el silencio de la complicidad y de la impunidad”.

Además, cuestionó que la Amazonía sea vista como una reserva de recursos para beneficiar económicamente a unos pocos y reclamó un modelo que respete a sus habitantes y sus culturas.

DEFENSA. La defensa del medio ambiente fue uno de los ejes más fuertes de su mensaje en Pucallpa. León XIV denunció la deforestación indiscriminada, la contaminación de los ríos por la minería ilegal y los derrames de petróleo, además de cuestionar el avance del narcotráfico, que aprovecha la pobreza de los jóvenes.

“Debemos contraponer este modelo [...] con la ecología integral, expresión de la civilización del amor”, exhortó. También pidió educación de calidad que respete las lenguas y los conocimientos ancestrales de los pueblos amazónicos.

A las 4:45 de la tarde, el pontífice presidió una multitudinaria misa en la Villa Deportiva Regional de Ucayali, conocida como La Videnita, donde volvió a relacionar la protección de la naturaleza con el respeto a la vida humana.

“La paz social y el equilibrio ecológico van de la mano, por eso, la violencia contra el pueblo es una violencia contra la tierra, y la violencia contra la tierra es una violencia contra el pueblo”, afirmó el pontífice.

Tras repartir la comunión entre los asistentes y concluir su celebración, emprendió el retorno a Lima a las 7:05 de la noche. Hoy celebrará la última misa en la Base Aérea Las Palmas y luego partirá a Roma.

La abogada Susy Díaz Gonzales, perteneciente al pueblo indígena shipibo-konibo, denunció en el encuentro que 37 líderes indígenas han sido asesinados.

En Pucallpa celebró una multitudinaria misa en la Villa Deportiva Regional.

FRASE. “Sentimos en el alma y en el corazón la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran tantas mujeres, niñas y adolescentes”