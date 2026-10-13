A solo un mes de su visita al Perú, el papa León XIV sorprendió a miles de fieles al anunciar que deberá someterse a una operación para extirpar un nódulo localizado en uno de sus pulmones.

El pontífice, de 71 años, reveló ayer la noticia tras el rezo del Ángelus en la plaza de San Pedro, en el Vaticano. Según explicó, el hallazgo se produjo durante unos controles médicos y fue detectado en una fase muy inicial.

“Los médicos consideran oportuno intervenir y, siguiendo sus consejos, he decidido operarme para extirparlo”, manifestó el santo padre, quien también compartió un mensaje en sus redes sociales para pedir a los fieles que lo acompañen con sus oraciones.

El portavoz del Vaticano, Matteo Bruni, precisó que la intervención está prevista para los primeros días de la próxima semana en el hospital Agostino Gemelli de Roma. Además, el pontífice permanecerá hospitalizado alrededor de siete días.

ORACIÓN. Ante este anuncio, la Conferencia Episcopal Peruana, encabezada por monseñor Carlos García, convocó a los católicos y a las personas de buena voluntad a rezar por la salud del líder de la Iglesia.

García, al igual que el Arzobispado de Lima, también pidió la intercesión del Señor de los Milagros para que León XIV se recupere pronto, en medio del mes morado y a pocas semanas de su llegada al país.

Precisamente, ayer el cardenal Carlos Castillo ofició una misa por la salud de Robert Prevost en el Santuario de las Nazarenas, en el Cercado de Lima.

Durante la celebración, pidió que el nódulo pueda ser tratado favorablemente y que el pontífice se recupere para concretar su visita pastoral al Perú.

“Te pedimos por el santo padre León XIV para que ese pequeño mal que pueda curarse rápidamente y tenerlo siempre, especialmente pronto entre nosotros. Roguemos al señor”, oró.

La ceremonia contó con la presencia de la presidenta Keiko Fujimori y ministros de Estado.

SALUD. Sobre el diagnóstico, el doctor Elmer Huerta explicó en RPP que los nódulos pulmonares son hallazgos relativamente frecuentes y que pueden ser benignos o malignos. La extracción y el análisis mediante una biopsia permitirán determinar su naturaleza.

Mientras tanto, la visita apostólica del papa a Uruguay, Argentina y Perú continúa prevista en la agenda, aunque su evolución después de la operación será clave para confirmar si podrá cumplir todo el recorrido programado.

6 días permanecerá León XIV en el Perú y tiene previsto visitar su querido Chiclayo.

OJO AL DATO. Según se conoció, la semana pasada el papa León XIV presentó una inflamación respiratoria por lo que se hizo un control.