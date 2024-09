Los gobiernos regionales de Pasco y el Callao son los que menos usaron sus fondos contra el cáncer a pocos meses de finalizar el año, advirtió el Semáforo Oncológico. Según datos del portal de consulta amigable del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) estas provincias solo ejecutaron el 31% (Pasco) y 39% (Callao) de su presupuesto. En el caso del primer puerto, de los S/ 11 millones disponibles, solo invirtió S/ 4 millones y medio hasta quincena de septiembre. Aquí llama la atención que el Hospital Daniel Alcides Carrión solo ejecutó un 25% del dinero asignado.

“Sabemos que no todos los Gores reciben la misma cantidad de fondos para combatir la enfermedad, pero para todos debería ser una prioridad utilizar los recursos disponibles. Si no se emplea ese dinero deberá ser devuelto al MEF y es una lástima que debido a trabas burocráticas o la incapacidad de funcionarios no se puedan salvar vidas”, comentó Indyra Oropeza, vocera del Semáforo Oncológico y presidenta de Con L de Leucemia.

Este año se destinaron para los 25 gobiernos regionales un total de S/ 366 millones y si bien se han invertido más de S/ 200 millones, hasta la fecha 57 %, para el Semáforo Oncológico resulta preocupante la diferencia en los niveles de ejecución entre las regiones.

Mientras que Pasco (31%), Callao (39%) y Piura (46%) son las que menos avance presentan; otras como Ayacucho (73%), Amazonas (68% ) e Ica(67%) tienen mayor porcentaje ejecutado, lo que evidenciaría falta de gestión o personal capacitado en adquisiciones públicas en las que mayor retraso enfrentan cada año.

“Es necesario que alguna entidad del Estado asuma la vigilancia de estos fondos. Cada año el presupuesto para cáncer aumenta y esto debería estar acompañado de mayor capacitación y fiscalización”, agregó Susana Wong, vocera del Semáforo Oncológico y directora de Lazo Rosado Perú.

Cabe mencionar que en julio de este año, el Minsa decidió transferir presupuesto a los gobiernos regionales para que realicen las compras de medicamentos esenciales. En ese momento, el Semáforo Oncológico emitió un comunicado donde pidió que esta transferencia sea acompañada de una capacitación en procedimientos de selección y compras al personal técnico y administrativo de las Diresas, Geresas, Diris, hospitales e institutos especializados del interior del país.

