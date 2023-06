El juez Juan Carlos Checkley, del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, rechazó un recurso que presentó la defensa legal de Pedro Castillo para anular la investigación por el presunto delito de rebelión o conspiración tras el fallido golpe de Estado.

Se informó que el magistrado rechazó los argumentos de la defensa legal, donde se indicaba que el Ministerio Público no podía imputar el delito de rebelión por los hechos ocurridos.

También se determinó que los elementos de convicción que presentó la Fiscalía sí tienen relación. No se consideró que los derechos fundamentales de Pedro Castillo hayan sido vulnerados durante la investigación preparatoria.

Palabras de Pedro Castillo

“Yo no me levanté en armas. El día que yo leo ese mensaje, esa proclama, ni siquiera tenía un cortador de uñas en mi mano. No coordiné con nadie, no llamé a nadie específicamente para que se levante en armas”, dijo Pedro Castillo en su descargo.

“¿Se ha disuelto el Congreso? ¿Se han intervenido las instituciones? Lo que pasa es que se ha cometido una tremenda arbitrariedad, se me ha detenido arbitraria e inconstitucionalmente”, añadió