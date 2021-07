Pedro Castillo, señaló que se someterá a todas las investigaciones necesarias a fin de comprobar si recibió dinero de terceros para su campaña política. Manifestó su rechazo a la tesis del Ministerio Público según la cual la presunta organización criminal “Los Dinámicos del Centro” habría financiado a su partido.

En declaraciones a la prensa desde su vivienda en el distrito de Breña, aseveró que su campaña contó con el apoyo de ciudadanos independientes.

“Por respeto al pueblo me voy a sincerar y me someto a cualquier tipo de investigación en el momento más preciso para que se diga si alguien me ofreció un sol y me dijo ‘Pedro acá está el dinero para tu campaña, esto es para ti’. Eso lo rechazo rotundamente”, afirmó a la prensa.

“Esta campaña la hizo el pueblo. Rechazo y condeno totalmente [la tesis del Ministerio Público].Ustedes han visto la campaña y han visto cómo la gente alcanzaba platos de comida, me daban alojamiento. Si hay que deslindar con la corrupción, pues hay que hacerlo. A mí me daría vergüenza que parte de mi entrono reciba migajas porque estamos aquí por el Perú y por la patria”, agregó.

Según la tesis de la fiscal Bonnie Bautista, uno de los objetivos de Los Dinámicos del Norte era el de “financiar la campaña política del partido político de turno en esta gestión 2019 - 2022, que como todos sabemos, ha postulado a la presidencia y elecciones congresales”, en referencia a Perú Libre.

En cuanto a su propuesta de realizar un referéndum para el cambio de la Constitución Política del Perú, Castillo señaló que tiene confianza en que el Congreso trabajará en sintonía con el sentir de la población. Remarcó que su gestión se llevará adelante en el marco de la actual carta magna.

“Si el pueblo lo que necesita que se haga [la nueva Constitución], pasa por sincerarnos ante el pueblo. Se tiene que respetar la institucionalidad, vamos a gobernar en el marco de esta constitución. Lo que se plantea es lo que pide la población. Esta vez el Congreso trabajará en sintonía con el pueblo. Es necesario aclara al pueblo, no creo que sea cosa de otro mundo”, refirió.

