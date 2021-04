La inoculación demostró que varias vacunas son seguras para la prevención de la infección del coronavirus y si pese a la vacuna contraen la enfermedad, los síntomas son leves. Los investigadores, además, han demostrado que las vacunas con más eficaces en personas que previamente fueron contagiadas y que con una sola dosis ya adquieren la inmunidad. Sin embargo, las dos dosis son necesarias para proteger a las personas contra el COVID-19.

Tres diferentes estudios presentaron evidencias que con una sola dosis las personas que habían tenido el coronavirus antes de la vacunación, adquirieron la inmunidad. Estas investigaciones fueron desarrolladas indistintamente por la Escuela de Medicina del Hospital Mount Sinai de Estados Unidos, por la Fundación Instituto Leloir y el Conicet de Argentina y por Alta Autoridad de Salud francesa (HAS).

Los estudios

El primer estudio fue realizado por la microbióloga alemana Viviana Simon, que trabaja en la Escuela de Medicina de Mount Sinaí de Estados Unidos, junto al grupo de Florian Krammer. En la investigación participaron 110 personas, ellos recibieron la primera dosis de Pfizer-BioNTech y Moderna y se demostró la alta eficacia en la prevención de la infección.

Pero en el grupo que ya había tenido el virus, el desarrollo de los anticuerpos fue más rápido y más alto a los pocos días de la primera dosis. La tasa de 10 a 20 veces más alta que aquellos que no estaban infectados. Con la segunda dosis, la tasa de protección fue más de 10 veces mayor en comparación con los que no se habían contagiado.

Este trabajo fue financiado por del Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas y Alergia, organizaciones filantrópicas y donaciones particulares. El trabajo que fue publicado en la revista The New England Journal of Medicine.

Más trabajos

A inicios de marzo, en Argentina se difundieron los resultados de un trabajo realizado por investigadores de la Fundación Instituto Leloir y el Conicet. La investigación se enfocó en la vacuna Sputnik V, desarrollada por el Instituto Gamaleya en Rusia, que se aplica en dos dosis para alcanzar una protección adecuada ante la infección del coronavirus.

El trabajo se hizo con 142 trabajadores de los hospitales públicos de la provincia de Buenos Aires que se ofrecieron como voluntarios. De ellos 22 habían estado previamente infectados con el nuevo coronavirus.

Al día 21, se les sacó una muestra de sangre para ver el nivel de anticuerpos que ya habían desarrollado y se demostró por primera vez que con solo una dosis de la Sputnik V ya alcanzaban esa protección y los anticuerpos.

Pese a la eficacia, se les administró la segunda dosis a los voluntarios. A los 40 días se les volvió a extraer sangre para evaluar por tercera vez el nivel de anticuerpos contra el virus. “El 100% de los vacunados quedaron protegidos contra el coronavirus. Pero lo novedoso es que la cantidad de anticuerpos fue ocho veces mayor en las personas que ya se habían infectado antes de la vacunación.

Recomendaciones

El trabajo fue difundido por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación. En el comunicado oficial se sostuvo que, por los datos obtenidos en el estudio, se sugería revisar el esquema de vacunación para aquellos individuos que ya estuvieron expuestos a SARS-CoV-2.

Sin embargo, desde la cartera de Salud, a través de Presidencia de la Nación se aclaró el mismo día que se trata sólo de un informe técnico y que no está bajo evaluación en el Ministerio de Salud de la Nación no dar la segunda dosis de Sputnik V a las personas que tuvieron COVID-19.

En febrero, las autoridades sanitarias de Francia habían aconsejado aplicar una sola dosis de la vacuna contra el coronavirus a las personas que ya tuvieron la enfermedad, y se convirtió en el primer país que formula esta recomendación.

Según la Alta Autoridad de Salud francesa (HAS), los pacientes que tuvieron COVID-19 desarrollaron una memoria inmunológica tras la infección y la dosis única de la vacuna desempeñará un papel recordatorio. Recomendaron que la inyección sea entre los tres y los seis meses posteriores a haber tenido el virus. La propuesta todavía no recibió el aval del Gobierno.

