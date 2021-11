Actualidad







Perú arrasa en el Latin America’s 50 Best Restaurants con una participación de casi 20% en la lista Nueve de los 50 mejores restaurantes de la región son peruanos, incluidos los ganadores del primer y segundo puestos que son el restaurante Central del destacado chef peruano, Virgilio Martínez Veliz. Y el restaurante Maido, del chef Mitsuharu ‘Micha’ Tsumura. Así lo divulgo la famosa lista Latin America’s 50 Best Restaurants (‘Los 50 Mejores Restaurantes de Latinoamérica’). Argentina no se quedó atrás con 11 restaurantes en la lista, México con 10 restaurantes, Brasil con 7. EL que regresó a la lista fue Venezuela con un restaurante, después de algunos años de ausencia.