Aprovechando que los ojos del mundo están puestos sobre Lambayeque por la histórica visita del papa León XIV, los pescadores artesanales de la caleta de San José alzaron su voz con un contundente llamado a proteger su principal fuente de sustento: el mar peruano. Lejos de los protocolos tradicionales, la comunidad convirtió la plaza principal del distrito —ubicado a 30 minutos de Chiclayo— en el escenario de un pedido urgente por la pesca responsable y la defensa de los recursos hidrobiológicos.

La jornada captó la atención de cientos de asistentes llegados desde Chiclayo, Ferreñafe y Piura, viéndose reforzada por la multitudinaria peregrinación de la imagen del Señor Cautivo de Ayabaca, evento que congregó a familias enteras en un ambiente de fe y compromiso ambiental.

De los mochicas a la defensa de la anchoveta y la ballena jorobada

El momento cumbre fue el estreno en pantalla gigante de la animación “León XIV, el mar del Perú te da la bienvenida”. La pieza audiovisual traza un puente entre el pasado y el presente: parte de la iconografía mochica —con soles, olas y navegantes en caballitos de totora— para demostrar que la relación de los norteños con el océano es una herencia milenaria que hoy corre peligro si no se cuida.

A lo largo del relato visual, los símbolos ancestrales cobran vida transformándose en especies emblemáticas y vitales para el consumo y la economía nacional, como la anchoveta, el atún, la raya y la ballena jorobada. El video también expone las cordilleras submarinas y los recientes hallazgos científicos que confirman la inmensa biodiversidad escondida en las profundidades del litoral peruano.

Un llamado a “cuidar la casa común”

Además de retransmitir el primer discurso y los momentos clave de la llegada de León XIV al Perú, el público pudo ver cortometrajes documentales sobre el trabajo real que se ejecuta en Lambayeque y Piura para evitar el agotamiento de las especies marinas.

“De un mar rico y sano depende el trabajo, el bienestar y el alimento de muchas familias de San José y de toda la costa peruana. Por ello, estamos comprometidos con su conservación y con la pesca responsable. Porque esto también es ‘cuidar la casa común’, como dice el papa León XIV”, enfatizó Jimpson Dávila, director del Programa de Gobernanza Marina de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), entidad que impulsó la jornada junto al Sernanp y la Municipalidad Distrital de San José.

Con esta iniciativa, los hombres de mar del norte buscan que el paso del Pontífice por su antigua diócesis no solo sea una fiesta religiosa, sino un punto de quiebre para garantizar que el mar siga dando trabajo y alimento a las futuras generaciones.