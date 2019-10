La Municipalidad de Lima modificó el plan vial “Hora pico y placa” para el transporte de carga.

La comuna aclaró que queda restringida la circulación de todos los vehículos de carga pesada en los carriles derecho y centro en ambos sentidos, en un tramo de la Panamericana Sur, entre las avenidas Mateo Pumacahua y El Derby, de 6:30 a.m. a 10 a.m., de lunes a sábado. Los domingos no hay “Pico y placa”.

La norma precisa que el carril del lado izquierdo de dicha vía, en ambos sentidos, será el único que quedará libre para la circulación del transporte de carga, y podrán hacerlo entre las 6 a.m. y 9 p.m., de lunes a sábado.

Asimismo, la imposición de multas de 336 soles a los infractores en dicho tramo ya no empezará hoy, como se tenía pactado, sino el lunes 4 de noviembre.

El gremio de transportistas solicitó a la comuna que la imposición de multas se aplique cuando se termine de implementar la señalética en el tramo establecido. Estos trabajos empezarán hoy y culminarán el 2 de noviembre.

Tramo de la Javier Prado queda restringido para el paso de camiones pesados. Por ahora no se aplicará “Pico y placa” para camiones en la Panamericana Norte y Evitamiento. Se evalúa si la medida se implementará de tarde.