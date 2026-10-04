Rafael López Aliaga, candidato a primer regidor de Lima por Renovación Popular, acudió esta mañana a emitir su voto en la sede de Petroperú, en San Isidro, en el marco de las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

El exalcalde de Lima llegó acompañado de simpatizantes y fue resguardado durante su ingreso al local de votación. Finalmente, cumplió con su deber ciudadano y se retiró sin brindar declaraciones. No emitió declaraciones a la prensa.

Horas antes, López Aliaga inició su jornada electoral con un desayuno en la cancha deportiva La Bombonera, en San Juan de Miraflores, donde compartió caldo de mote y pan con integrantes de su partido, miembros de su equipo y vecinos.

En la actividad estuvo acompañado por Carlos Álvarez, quien integra el equipo técnico de Renovación Popular en materia de seguridad ciudadana.

La participación de López Aliaga en estos comicios se produce en medio de la controversia por su candidatura como primer regidor.

Tras la renuncia de Luis Rubio a la postulación a la Alcaldía de Lima, el exburgomaestre quedó como cabeza de la lista de regidores de Renovación Popular y sostiene que, si su agrupación gana, podría asumir el sillón municipal.

Sin embargo, el presidente del Jurado Nacional Electoral (JNE) ha señalado que será el Pleno de dicho organismo el que determine los efectos de un eventual triunfo y la entrega de credenciales.