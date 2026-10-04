La primera mesa de sufragio que recibió material para el desarrollo de las Elecciones Regionales y Municipales 2026, se registró en Huancavelica, señaló la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

Se trata de la mesa número 902037, ubicada en la IE Santiago Antúnez de Mayolo, en el centro poblado Vista Alegre, en el distrito de Andabamba, provincia de Acobamba (Huancavelica).

A su vez, en Lima Metropolitana, en el distrito de Lurín, se registró los primeros miembros de mesa que recibieron, desde el centro de acopio del local de votación, los materiales electorales para instalar la mesa y dar inicio al sufragio. La mesa se encuentra en la I.E. 6154 Mayor EP Marco Jara Schenone.

En total, a nivel nacional, deberán ser instaladas 89 mil 935 mesas de sufragio para recibir el voto de 26′314,724 ciudadanos, para quienes se habilitarán 10 090 locales de votación.