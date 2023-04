El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, señaló este jueves sentirse preocupado por la familia del excandidato presidencial Daniel Urresti, luego que el Poder Judicial lo sentenciara a 12 años de prisión por el asesinato del periodista Hugo Bustíos.

“Pónganse en el caso de los nietos de Urresti, de la familia. Yo creo que en estos momentos (se debe) apoyar a la familia. El señor Urresti es militar y sabe cómo defenderse, más me preocupa la familia”, señaló a la prensa tras acudir a un evento en La Victoria.

Asimismo, indicó que siempre consideró como un amigo al también ex ministro del Interior y aprovechó las cámaras de televisión para enviarle un mensaje de cariño a la esposa de Urresti y a sus nietos.

“El señor Urresti ha sido mi amigo y sigue siéndolo, yo lo he considerado mi amigo siempre. Cuando él me atacaba, me ponía ‘Porky love Urresti’, pero ahora no quiero opinar, más quiero darle un mensaje a su familia de amor y cariño, sobre todo a los nietos que estaba pendiente un almuerzo con sus nietos y él, pienso tenerlo pronto, ojalá que pueda liberarse”, agregó.

De otro lado, al ser consultado sobre iría a la cárcel a visitarlo señaló que “puedo ir, sí, si me acepta, ¿no?, pero yo por mi, sí, voy”.

“Se lo he pedido por WhatsApp, varias veces ‘almorcemos juntos, Daniel... Si hemos sido patas siempre’. Por temas políticos no se puede romper una amistad, un respeto”, agregó.

Sobre la familia de Hugo Bustíos

López Aliaga evitó referirse a la familia del periodista asesinado y, por el contrario, comparó el caso de Daniel Urresti con el caso Madre mía, que involucró a Ollanta Humala.

“Qué pasó con Humala, por ejemplo, en Madre Mía... ¿por qué la ley tiene doble rasero? El caso Humala, archivado y el caso Urresti, activado; no pues, si vamos a hablar de justicia, hagamos lo mismo para todos. ¿Dónde está ese caso? Fue absuelto”, criticó.