Richard Acuña hizo trámites para licenciamiento de universidad familiar en pleno horario de trabajo

A la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) se había acercado el congresista por Alianza Para el Progreso (APP), Richard Acuña para tener una reunión sobre el licenciamiento de la Universidad Señor de Sipán, que es accionista junto a su familia.

El también miembro del directorio estuvo cuatro horas en la sede del Sunedu gestionando acciones de su casa de estudio en horario de trabajo.

Esta acción es penado y según el artículo 92 de la Constitución indica que un congresista está prohibido desempeñar cualquier cargo o ejercer cualquier profesión u oficio, durante las horas de funcionamiento del Congreso.

Según lo que denuncia Panorama es que Richard Acuña Núñez fue a dicha reunión el 15 de abril. Ingresó a las 3:02 y salió a las 7:40 de la noche.

"Quienes nos están invitando a esa reunión son los señores de Sunedu... Ellos mencionan que la reunión es con un equipo técnico. Creo que simplemente hemos cumplido con la invitación de Sunedu, que querían presentarse ante las autoridades de la universidad para iniciar las orientaciones técnicas que querían hacer llegar a la universidad, declaró al programa.

Además, se tuvo accesos a los correos que la institución gubernamental envió y sería para tratar las orientaciones técnicas sobre la solicitud de licenciamiento", precisamente es una invitación a las "autoridades que tomen decisiones sobre la universidad".

Defensa de Richard Acuña

El congresista negó las acusaciones y afirmó que los "únicos que tienen poder en la universidad son el gerente y el presidente del directorio".

"No ejerzo ningún tipo de decisión en esa universidad, lo único que hice fue ir en representación del directorio porque mi mamá, que es presidenta del directorio, estaba mal de salud y mis hermanos estaban fuera de Lima", añadió

"Sigo desempeñándome en el sector privado porque yo no vivo del Congreso. Si es un delito ser un político que vive de la empresa, no le veo nada de malo... Creo que no existe delito alguno en ser político y empresario", aseguró Richard Acuña.