Cuando la científica peruana Rosa Vásquez Espinoza recibió la noticia de que había sido incluida en la lista de las 100 mujeres inspiradoras e influyentes del año 2024, que realiza la BBC, tuvo una especie de “flashback” de todo el esfuerzo puesto a lo largo de su carrera profesional, pero sobre todo de aquel que hicieron las mujeres que la antecedieron y no tuvieron las mismas oportunidades que ella.

Es el caso de su abuela, quien no pudo siquiera pisar un colegio porque, en aquellas épocas, a las mujeres en la sierra no se les permitía; sin embargo, buscó la forma de luchar por aprender. De noche y a escondidas, rastreaba periódicos en los basureros, junto a sus vecinas, para intentar enseñarse a leer unas a otras.

Dos generaciones después, Rosa gozó de la libertad de acceder a educación de alta calidad y de estudiar Biología Molecular y Bioquímica, por lo que siente la responsabilidad de representarla y continuar su legado. “Que la BBC me incluya como líder en conservación y en protección de la biodiversidad me refuerza mucho las ganas de seguir trabajando para que no sea la última y que más bien, a futuro, tengamos más mujeres y hasta lideresas indígenas en esta lista”, señaló a OJO.

TRABAJO. La inquebrantable conexión que la también exploradora de National Geographic tiene con la naturaleza se remonta a su niñez, cuando justamente su abuela le contaba cómo en su pueblo dependía de todo lo que le rodeaba para comer, curarse o construir su casa. Con sus historias, aprendió a respetarla y a mantener viva la curiosidad por cómo acercarse a ella para conocerla, quererla y conservarla.

Ese interés permanente la llevó a forjarse un futuro en las ciencias en la Universidad de Michigan (Estados Unidos) y, en el camino, se apasionó por la investigación de los microbios, ese mundo invisible no solo porque físicamente no pueden ser vistos, sino también porque, en su opinión, “no se les ha dado la debida importancia pese a que son esenciales para mantener un equilibrio en la naturaleza”.

Para estudiarlos, encontró en la biodiversidad de la Amazonía peruana el mejor espacio de exploración, con el fin de contribuir a resolver los problemas actuales que la afectan, dándole lugar y protegiendo los conocimientos, las técnicas y los recursos de las comunidades indígenas.

Todo este concepto de investigación, que lo plasmó en su doctorado, derivó en la creación de Amazon Research Internacional, organización dedicada a “abordar los desafíos ambientales que enfrenta la Amazonía mediante la unión de la ciencia moderna y el conocimiento tradicional”.

“Algo que intento destacar es que la exploración en lugares llenos de biodiversidad o extremos se puedan realizar por una mujer (...). La selva peruana nos ayuda a acercarnos a nuestra propia humanidad, creo que esa es la lección más grande que siempre me llevo en todos los ingresos que hago anuales, creo que siempre nos recuerda que existe tanta belleza y esperanza en nuestro mundo”, anotó.

OJO AL DATO. A través de Amazon Research Internacional, Rosa logró que se protejan a las abejas nativas sin aguijón en nuestro país.

31 AÑOS de edad tiene la joven científica, quien motiva a las niñas a seguir sus múltiples curiosidades.

2019 RECIBIÓ una beca de la National Geographic Society para estudiar la biodiversidad microbiológica de la Amazonía peruana.

Durante su niñez siempre tuvo una conexión con la naturaleza.

Ante sus ojos, la selva es para Rosa una madre y un hogar el cual explora en sus investigaciones.

Estudió Biología Molecular y Bioquímica.









GRECIA LLANOS PEÑA

grecia.llanos@prensmart.pe