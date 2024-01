La concesionaria Rutas de Lima indicó ayer, lunes 29 de febrero, a las 10:00 p.m., que dejó de cobrar a los transportistas que crucen las garitas de Chillón, ubicadas a la altura del kilómetro 25 de la Panamericana Norte, en el distrito de Puente Piedra.

Mediante un comunicado, dicha concesionaria informó que ejecutarán la medida, pese no haber sido notificados formalmente sobre la medida cautelar emitida, el pasado viernes 27, por el Séptimo Juzgado Civil con Subespecialidad en lo Comercial de Lima.

“RDL no ha sido formalmente notificada, motivo por el cual la misma [fallo judicial] no ha podido ser ejecutada. No obstante, difusión pública ha derivado en que se hayan emitido distintos pronunciamiento y manifestaciones públicas que generan incertidumbre y confusión en los usuarios”, se lee en el documento.

Además, la concesionaria recordó a los usuarios que las unidades del peaje correspondiente al tramo concesionado del Panamericana Sur continúan funcionando con normalidad.

Luego, Rutas de Lima volvió a reiterar su rechazo a la medida cautelar, y la calificó de “acto arbitrario” y “contrario a la ley”.

Como se recuerda, el pasado viernes 27 de enero, el Poder Judicial aceptó una medida cautelar y ordenó la suspensión del cobro de los peajes de Puente Piedra tras la alza de la tarifa por S/1.00 por parte de la concesionaria Rutas de Lima.

“Poder Judicial admite la medida cautelar solicitada por la Asoc. Casa Huerta El Paraíso – Puente Piedra, y ordena a la empresa Rutas de Lima SAC se abstenga de cobrar peajes en las garitas ubicadas en la carretera Panamericana Norte a los transportistas”, informó el PJ en su cuenta de ‘X’.

En dicho fallo se precisa que Rutas de Lima se abstenga a realizar algún cobro en las garitas del Peaje Chillón, ubicado en la Panamericana Norte. Asimismo, se oficia a la Policía Nacional para que apoyen en el cumplimiento de la resolución.

Cabe recordar que la concesionaria anunció el incremento a S/7.50 en todas sus casetas a partir del 30 de enero.

Además, un grupo de vecinos de Puente Piedra presentaron ante el TC un hábeas corpus contra la concesionaria, que lidera el fondo Brookfield y está integrada, también, por la empresa Sigma y la constructora Odebrecht, por sus casetas.