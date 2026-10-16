Pese a la incertidumbre que rodea al viaje programado por el papa León XIV al Perú debido a su estado de salud, en el emporio comercial de Gamarra, en La Victoria, los comerciantes siguen confeccionando y vendiendo polos alusivos a su visita que contempla cinco ciudades: Lima, Chiclayo, Pucallpa, Cajamarca y Cusco.

“Estamos preocupados por la salud del papa, él ha sido operado el martes, sabemos que está hospitalizado y que su visita dependerá de su recuperación, por la que oramos”, señaló la comerciante gamarrina Victoria Quiñones, de VQ Servicios Textiles, quien tiene más de un treintena de modelos de los “papapolos”.

Aunque no hay todavía una decisión final sobre su gira, contó que mantienen la producción de 30 mil polos, como ha proyectado, con la esperanza de que el santo padre concrete su viaje. “Nosotros seguimos con la producción, teniendo mucha fe de que el papa va a venir”, expresó.

Comerciantes oran por la salud del papa.

DEMANDA. La vendedora señaló que las ventas no se han detenido y que incluso llegaron compradores desde Chiclayo para adquirir prendas al por mayor, pues en la Ciudad de la Amistad también se preparan para recibir al pontífice, que recientemente fue operado de un tumor maligno en su pulmón derecho.

“Han venido comerciantes de allá, están todos en incertidumbre, pero me señalaron que si el papa posterga o no viene, igual usarán polos con su rostro los días que debía llegar”, comentó a OJO tras señalar que las prendas más solicitas son las que llevan el rostro de Robert Prevost con diseños de las ciudades que visitaría.

Quiñones explicó que la demanda se mantiene como estaba prevista antes de conocerse la enfermedad del pontífice, pero están atentos a los reportes médicos y la evolución del sumo pontífice.

AVANCE. Ayer, el Vaticano informó que el pulmón operado al papa León XIV “muestra una buena recuperación” tras una radiografía de tórax que se le realizó. Además, detalló que el santo padre se sometió a controles rutinarios con resultados normales y realizó sus actividades diarias de forma independiente.

No obstante, el secretario de Estado Vaticano, Pietro Parolin, sostuvo que “hay que esperar” la evolución del papa para saber si se concreta su viaje programado a Uruguay, Argentina y Perú. “El papa lleva dos días ingresado y no podemos hacer previsiones de ningún tipo. Hay que ver ahora cuando regresará, en qué situación, qué dirán los médicos... y en base a todos esos elementos, el papa reajustará su pontificado si es necesario hacerlo”, refirió.

10 soles es el costo de los polos en talla estándar y hay diseños que cuestan hasta 15 soles.

OJO AL DATO. La Conferencia Episcopal Peruana envió una carta al santo padre para expresarle su solidaridad, cercanía y oraciones por su salud.