El representante del gremio de Transportistas, Martín Ojeda, denunció que el Ejecutivo no atendió los reclamos de su grupo e impuso la firma de un acta de acuerdo en la última reunión que sostuvieron el miércoles. Detalló que el Gobierno aseguró que si no firmaban ese acuerdo, personal del Ejército intervendría para poner fin al paro nacional que vienen realizando desde el último lunes.

En declaraciones a RPP, sostuvo que las autoridades no han mostrado interés en ceder en los puntos propuestos por los transportistas y que, por ejemplo, el tema del pago de los peajes no fue evaluado.

“La situación es preocupante, el interlocutor que tiene el MTC no es la persona idónea. Ayer luego de ocho horas de conversar, nos traen un acta de primarioso de una cara y media y nos dicen que tenemos que firmar. No hubo un acuerdo para llegar a esa acta. El asesor del ministro nos dijo que si no firmábamos nos iban a soltar al Ejército. ¿Esto es un dialogo o extorsión?”, afirmó.

Ojeda aseveró además que la propuesta de reducción del precio de combustible es muy baja y no cubre su demanda. Explicó que ellos buscan un “precio internacional de referencia” y que se reconozca una baja sobre este precio. “Además pedimos el 100% del impuesto selectivo al consumo”. “Pedimos que se combata la ilegalidad que también nos afecta. Podemos llega a un acuerdo, pero no mediante amenazas de que van a soltar al Ejército”.

Finalmente Ojeda pidió la presencia de la presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez, en los futuros encuentros con el Gobierno a fin de poder dar una solución más célere al problema.

Por su parte, el director consejo directivo de la Unión Nacional de Transportistas (UNT) Perú, Javier Marchese, dijo que están dispuestos a llegar a un acuerdo que no incluya el precio del combustible siempre que se tomen medidas como el peaje. “No han querido tratar el tema del peaje, no lo han puesto en ningún acta”, sostuvo a RPP.

“No tenemos otro camino al del paro. El país debe entender, yo hace varios días advertí al pueblo peruano, sabíamos que esto iba a tomar varios días. Recién el primer día de paro nos convocan, pese a que lo advertimos antes”, indicó.

