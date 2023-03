Al ritmo de Smooth Criminal, éxito de Michael Jackson, y vistiendo un traje y sombrero negro, al estilo del recordado rey del pop, Margot Soto baila con entusiasmo en medio del salón principal del Centro Integral de Atención al Adulto Mayor (CIAM) sede Colonial, ubicado en el Cercado de Lima.

Sus pasos forman parte de una coreografía grupal que aprendió gracias al taller de baile ofrecido por este CIAM, a cargo de la Municipalidad de Lima. Al igual que ella, sus compañeras de clase y quienes la acompañan en la pista, disfrutan de esta actividad que, en su vejez, las aleja de sus dolores y problemas, y las mantiene “vivas”.

“Yo asisto (al CIAM) desde el 2018, bailo, canto... Esto nos quita el estrés, nos ayuda a olvidarnos de nuestros problemas y dolores (...) Yo nunca he hecho estas cosas porque he trabajado toda la vida, pero antes que se me acabe la vida estoy haciendo cosas que nunca he hecho”, dijo Margot, de 74 años, antes de su presentación.

Variedad de talleres

El espectáculo de las integrantes del taller de baile, con el que inició la ceremonia de celebración del aniversario número 26 del CIAM Colonial, fue observado y aplaudido por los más de 200 adultos mayores que participan activamente de este centro, dedicado a promover políticas orientadas al desarrollo de sus capacidades y vida saludable, etc.

Entre ellos, sentada en la mesa de honor se encontraba Rosa Aguirre, quien a sus 94 años continúa participando del taller de manualidades, a través del cual ha aprendido a elaborar muñecos y tejidos.

“Aquí se teje, se conversa, una está contenta (...) Esto me da mi vida, venir acá es vida porque yo converso con mis amigas, nos reímos, nos decimos que estamos guapas, jugamos, y es muy bonito”, comentó.

A sus 94 años, Rosa Aguirre asiste con entusiasmo a su taller de manualidades.

Su profesora Sabina Granados, quien como sus alumnas es una adulta mayor de 85 años, contó que doña Rosa también genera sus propios ingresos con la venta de los productos que realiza.

“El año pasado tuvo 80 coronas navideñas que mandó a España”, refirió tras precisar que lo mismo hacen sus demás compañeras de aula.

La maestra, quien enseña en organizaciones sociales desde la época del alcalde Alberto Andrade, manifestó que los talleres “son una vitamina para el cerebro”, por ello, seguirá dictándo hasta que su mente le diga que es momento de descansar.

Más espacios para adultos mayores

El promotor del CIAM Colonial, Andrés Calle, precisó que los talleres de emprendimiento, entretenimiento y capacitación se desarrollan desde las 9 de la mañana hasta las 5:30 de la tarde, pero además se brindan actividades complementarias como psicología, taichi, asesoría legal y turismo.

“(Esto) es cumplir lo que dice la ley, que contra ellos no haya ninguna discriminación, que mantengan todos sus derechos y que tengan una vida con dignidad y feliz. Esa es la labor de nuestro CIAM”, comentó.

Adultos mayores quieren seguir aprendiendo.

Por su parte, la jefa del Departamento de Atención Integral a las Personas Adultas Mayores de la comuna limeña, Zoila Romero Suárez, consideró que lugares como los CIAM les cambia la vida a los mayores de 60 años y los distintos talleres les genera motivación de levantarse todos los días.

“Lo contrario a la depresión es la motivación y estos CIAM tienen como objetivo darles un sentido adicional a su vida”, refirió.

Por ello, adelantó que en abril pondrán en marcha la activación del centro del adulto mayor itinerante, que consiste en llevar los talleres a los parques del Cercado de Lima para llegar a más público.

OJO AL DATO. La pandemia afectó con mayor crudeza a los adultos mayores; sin embargo, aunque por un tiempo los beneficiarios no pudieron asistir a sus CIAM por prevención, sí continuaron con sus diferentes talleres a través del programa virtual Conecta.Adultos mayores se reunieron por los 26 años del CIAM.

