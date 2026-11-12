La llegada del papa León XIV al Perú no solo mueve la fe de miles de personas, también ha despertado el ingenio de los comerciantes, que han convertido su imagen en todo tipo de recuerdos.

En las calles por donde pasa se ofrecen polos, gorras, banderitas, calendarios, cuadros, estampitas, llaveros, pines y hasta artículos para colgar en los vehículos. Hay para todos los gustos y bolsillos.

Los más llamativos son los polos, que vienen en decenas de diseños y se venden desde S/9 al por mayor y S/10 al público, según el modelo y la calidad.

Peluches del papa León XIV.

Algunos muestran al pontífice con ceviche, chifles o elementos típicos del Perú; otros lo presentan con camisetas de equipos de fútbol. También se ofrecen prendas personalizadas con fotografías de los compradores junto al Santo Padre.

Pero la oferta va mucho más allá de la ropa. Los fieles pueden llevarse calendarios desde S/5, cuadros desde S/10, pulseras, rosarios, banderas y llaveros.

Pulseras del papa peruano se venden en las calles.

Para los coleccionistas hay muñecos tipo Funko desde S/15, mientras que los peluches con la figura del papa se venden desde S/45.

La creatividad de los emprendedores no tiene límites y hasta venden el DNI peruano del papa León XIV.