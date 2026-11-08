Aurora Caruajulca

aurora.caruajulca@prensmart.pe

Los escolares peruanos volverán a ser evaluados con la tradicional escala vigesimal, de 0 a 20, dejando atrás las calificaciones por letras (AD, A, B y C).

Así lo establece el decreto supremo que aprueba los nuevos “Lineamientos para la gestión de la disciplina escolar en la Educación Básica”, el cual fue suscrito ayer por la presidenta Keiko Fujimori.

La medida forma parte de las nuevas disposiciones anunciadas por el Gobierno para fortalecer la disciplina escolar.

Durante una ceremonia en la Institución Educativa Emblemática Alfonso Ugarte, en San Isidro, la mandataria oficializó las nuevas reglas mediante un decreto supremo. Según explicó, los lineamientos buscan recuperar el orden en las aulas y reforzar el respeto hacia los docentes.

Las notas numéricas estarán acompañadas de comentarios de los profesores para informar a los padres de familia sobre los avances, dificultades y aspectos que sus hijos necesitan mejorar en su aprendizaje.

Otra de las disposiciones establece restricciones al uso de celulares durante las horas de clase, con el objetivo de evitar distracciones y favorecer la concentración de los estudiantes.

Asimismo, las faltas cometidas dentro de las instituciones educativas serán clasificadas en leves y graves, como parte de las medidas orientadas a fortalecer la convivencia y la disciplina escolar.

La presidenta también anunció la implementación de un plan de lectura diaria, con jornadas de entre 20 y 45 minutos, dependiendo de la edad y el grado de los alumnos.

La iniciativa no se limitará a las aulas, pues continuará durante los fines de semana y las vacaciones, con la participación de los padres de familia mediante actividades de lectura desde casa.

Nuevas disposiciones buscan reforzar el rendimiento académico y la formación de los escolares

Norma también establece que los colegios públicos deberán regular la presentación de los estudiantes (maquillaje, piercings, accesorios y cabello teñido).