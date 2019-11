El Perú dista de tener una escena rockera sólida como la Argentina, en que la respuesta del público es capaz de estremecer la tierra a niveles sísmicos como sucedió con el gol de Jefferson Farfán contra Australia que hizo realidad el sueño de acudir al Mundial de Rusia 2018. Otra Historia.

Sin embargo, con el paso de los años han logrado pisar suelo peruano agrupaciones que en otras épocas su visita sonaba como a un deseo inalcanzable. Dentro de esta marcha, lenta pero segura, y donde algunos son más comerciales que otros, se pueden mencionar a The Chameleons, Sister of Mercy, Lacrimosa, Slowdive, Depeche Mode, New Order, Echo and the Bunnymen, Morrissey, The House of Love, y un largo etcétera.

A pesar de que la asistencia ha sido la justa, - no sucede lo mismo en Chile, México o Brasil - existe un grupo de productores que continúan en su quijotesca tarea de apostar por traer grupos internacionales que, contra todo pronóstico, han calado en los corazones de los jóvenes que acuden a las discotecas underground del Centro Histórico de Lima, pues a diferencia de los mencionados líneas arriba, tienen un público aún más reducido o selecto, según sea el caso del lector.

Entre las novedades está la presentación de Voodoo Zombie, agrupación chilena de rocabilly y punk rock capaz acelerar el latido del corazón desde el inicio de los acordes. A su presentación, programada para este sábado 16 en Yacana Bar, se sumarán bandas que elevarán la efervescencia del público como son La reina de los Condenados (agrupación formada en su totalidad por mujeres) y El Terrible y los Cenobitas. Importante alistar crema para los moretones causados por el pogo que promete desatarse.

Para aquellos que prefieren canalizar su euforia de manera introspectiva, los rusos de Human Tetris regresan a Lima a pedido del público que añora los sonidos emanados desde las calles de Moscú. Ellos realizarán una única presentación en nuestra ciudad este jueves 21 de noviembre en Oficina Bar del centro de Lima.