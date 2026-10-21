Hola, soy Magaly Moro y leo todos los días tu caso del corazón para darte un consejo. Siempre protejo la identidad de las personas que me escriben porque esta historia podría ser la de cualquiera.

El amor nos impulsa a ser mejores personas, pero también nos puede cegar y poner contra la espada y la pared. En este espacio recibirás un consejo, el consejo de una amiga anónima. Ojo, esto no es una terapia. En muchos casos sí es importante recurrir a una, ya sea solo o en pareja.

Hoy te cuento la historia de Pablo de 29 años, que nos escribe desde Surco.

Doctora Magaly Moro, acudo a usted porque estoy atrapado en un dilema que involucra mi corazón y mi amistad. Hace varios meses nació entre la hermana de mi mejor amigo y yo una atracción muy intensa que terminó transformándose en un profundo amor. Ambos nos correspondemos y hemos construido una historia maravillosa, pero hemos mantenido nuestro romance en una discreta clandestinidad por temor a las consecuencias.

Roxana me complementa como nadie lo ha hecho jamás y quiero una relación seria con ella. El problema es que en el pasado, Gonzalo y yo fuimos hombres de “ojo alegre”. Aunque he sentado cabeza, me aterroriza pensar que él jamás me creerá que mis intenciones son absolutamente serias con su hermana.

No encuentro la manera de revelarle esta verdad sin provocar una reacción explosiva que destruya de golpe tantos años de leal hermandad. Cada encuentro a escondidas con la mujer que amo me carcome por dentro con una pesada culpa, al sentir que estoy traicionando la confianza del hombre que considero mi hermano.

Tengo pánico de que las dudas arruinen mi noviazgo. Me encuentro en una encrucijada terrible donde no sé cómo dar la cara ni cuál es el mejor camino para afrontar este momento. Quisiera pedirle un consejo sincero para manejar esta delicada confesión con el mayor tacto posible y lograr que mi amigo entienda mi cambio real. ¿Cómo debo actuar para salvar mi amor y mi amistad?

CONSEJO

Querido Pablo, habla directamente con Gonzalo, déjale muy claro, con convicción, lo sincero que es tu sentimiento por su hermana. Es comprensible que él sienta dudas al inicio por tu pasado; pero si percibe tu respeto y firmeza con el tiempo aceptará tu cambio. Demuéstrale con hechos reales que tus intenciones son serias para cuidar ambos lazos. Suerte.